Le MVP de la nuit | Coby White, taille patron

Sans Nikola Vucevic, les Bulls semblaient l’adversaire parfait pour permettre au Magic de se relancer. Sauf que Coby White a surgi, écœurant la défense d’Orlando toute la soirée, et encore plus dans le quatrième quart-temps !

Intenable, il va ainsi exploser son record en carrière (44 points) et surtout inscrire 17 points dans la dernière période, dont les 9 derniers de son équipe, pour arracher la victoire à Orlando…

« Je voulais seulement utiliser ce qu’on me donnait » explique-t-il sur la façon dont il a puni ses adversaires à 3-points (7/15) mais aussi en attaquant le cercle (16/28 au tir). « Ils ne voulaient pas me laisser de 3-points, donc ils me pressaient. Le staff nous a mis en position de réussir et mes coéquipiers m’ont fait confiance. »

Résister à l’impact physique du Magic

Billy Donovan saluait d’ailleurs autant l’explosion au scoring de son joueur que son leadership.

« Il était vraiment dans le match. En dehors du scoring, son leadership et sa voix ont été fantastiques. Même quand on pouvait être un peu frustrés parce que c’était un match très physique. Il n’arrêtait pas de dire aux gars : ‘Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler’. Même sur la fin, il a été une vraie force apaisante. »

Alors que Jalen Smith et Zach Collins ont été piégés par le jeu physique du Magic, sortant tous les deux pour six fautes, Coby White est lui resté parfaitement concentré, trouvant à chaque fois les ouvertures.

« Ils jouent toujours de façon physique, donc c’est toujours la guerre contre eux » conclut-il. « Ils ont des gars physiques, ils essaient d’imposer leur volonté. Et puis, il s’agissait de deux équipes qui ne jouaient pas aussi bien qu’elles l’auraient voulu, et qui voulaient toutes les deux la victoire. C’est comme ça que tout le monde a joué. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 55 33 43.0 36.4 90.1 0.3 3.1 3.4 4.6 2.1 1.0 2.3 0.2 18.4 Total 403 30 42.8 36.8 85.9 0.4 3.2 3.6 3.8 2.1 0.7 1.7 0.2 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.