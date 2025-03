Le Magic en plein marasme

Les jours de fin janvier et début février avaient été compliqués pour le Magic, qui attendait ainsi la coupure du All-Star Game pour souffler et se ressaisir. Les joueurs l’avaient même confirmé : cette pause avait fait du bien. Mais pas aux résultats puisque la deuxième partie de saison est lancée et, après huit matches, Orlando en a perdu six !

Le dernier revers est contre les Bulls, dans une partie où « on a donné 69 points en première période, 13 rebonds offensifs », se lamente Jamahl Mosley, qui n’oublie pas non plus les 44 points de Coby White. « Ils ont aussi marqué 25 points en contre-attaque, ce qui fut important », poursuit le coach.

Orlando est ainsi sur cinq défaites de suite, toutes à domicile, et alors que Paolo Banchero et compagnie avaient la chance d’enchaîner sept matches à domicile, contre des équipes plus qu’abordables (Washington, deux fois Toronto, Chicago), ce « homestand » a été totalement raté avec un seul succès au compteur…

« Le message, c’est celui de se battre pour se sortir de ce marasme. On est exactement là-dedans, c’est un marasme. On doit se battre pour s’en sortir », insiste Jamahl Mosley. « On doit se regrouper, remettre nos esprits à zéro, se ressouder et continuer de se battre. Dans cette ligue, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l’autre. Je pense que les gars savent exactement ce qu’il est nécessaire de faire pour changer ça. »

Il va falloir car le Magic part désormais pour un « road trip » de cinq rencontres avec des déplacements pas faciles du tout : Milwaukee, Houston, New Orleans, Minnesota et Cleveland. Il y a donc un risque de s’enfoncer encore davantage dans le dur. Néanmoins, la chance des Floridiens, après ce constat sombre, c’est que les Nets et les Sixers semblent trop loin (sept succès de retard) pour être dangereux dans la course au « play-in ».