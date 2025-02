La coupure a fait du bien au Magic

Si le Magic a su serrer les dents malgré les longues absences de Paolo Banchero et Franz Wagner, le retour des deux joueurs, en manque de rythme, a été plus compliqué à vivre. Les performances de l’équipe en 2025 furent décevantes jusque-là, avec notamment 11 défaites sur les 15 derniers matches avant la coupure du All-Star Game.

C’est peu dire que ce repos d’une semaine a fait beaucoup de bien à un groupe à bout de souffle depuis un moment.

« Je suis impatient d’aborder cette dernière ligne droite. Cette coupure a vraiment été profitable pour moi. J’ai pu bosser et me détendre aussi. Tout le monde a bien coupé donc tout le monde est frais », souligne Paolo Banchero. « J’ai eu une bonne coupure. C’est bien de prendre un peu de recul, de se détendre le corps et l’esprit », ajoute Franz Wagner.

Jamahl Mosley va dans le même sens que ses joueurs. « Cette coupure fut fantastique. C’était très nécessaire de passer du temps avec la famille, avec femme et enfants, et prendre du recul pour penser à cette première partie de saison », résume le coach du Magic.

Un calendrier assez clément pour aller chercher les playoffs

Ce mardi, les joueurs d’Orlando ont pu s’entraîner pour la première fois depuis le All-Star Game. « C’était une bonne première journée. On a un peu joué et c’était agréable de revenir », poursuit l’Allemand. « C’était cool de revenir à la salle », confirme Jamahl Mosley. « L’énergie était compétitive, c’était dur, il y avait de la fougue. »

Les bienfaits de ce court repos se jugeront avec les résultats des prochains jours. Orlando a besoin de victoires et le calendrier à venir est plutôt clément. De plus, le Magic n’a que 2.5 victoires de retard sur les Pistons pour arracher la sixième place de la conférence Est, donc une place directe en playoffs, et avec six succès d’avance sur les Sixers, actuellement à la 11e place, le billet pour le « play-in » semble presque assuré.

Néanmoins, leur 7e place actuelle n’est pas certaine puisque, derrière, Atlanta et Chicago ne sont vraiment pas loin. Bref, il ne va pas falloir continuer de glisser comme ces dernières semaines.

« Tout le monde doit être impliqué et très concentré car notre objectif, ce sont les playoffs », annonce Franz Wagner. « Les choses vont aller très vite », prévient de son côté Paolo Banchero. « On va devoir être concentré sur chaque match. Victoire ou défaite, on va devoir être capable de se remobiliser et d’avancer vers l’étape d’après, car tous les matches vont être importants. »