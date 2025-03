Voilà maintenant trois ans que Mac McClung fait la pluie et le beau temps lors du « Slam Dunk Contest », faisant chaque année l’étalage de ses prédispositions en matière de « hangtime ». En 2023, c’est avec la Puma Rise Nitro que le voltigeur avait marqué toute la NBA.

Deux ans plus tard, Mac McClung est toujours au top de la hiérarchie, chacun de ses dunks ayant obtenu la note de 50 lors de la dernière édition il y a trois semaines, mais cette fois avec une Puma All-Pro Nitro aux pieds. Pour l’occasion, Puma lui avait concocté un coloris exclusif qui vient d’arriver en France.

On retrouve le rouge-orange de la Rise Nitro sur la surface du talon. Le reste de la tige apparaît en blanc et bleu avec une touche de vert, tandis que l’intérieur du col et la languette ressortent en jaune fluo.

La Puma All-Pro Nitro Mac McClung est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.