Premier joueur à bénéficier d’un modèle signature chez « Curry Brand » (filiale d’Under Armour) en dehors de Stephen Curry, De’Aaron Fox continue de voir sa « Curry Fox 1 » effectuer ses premiers pas.

La paire n’a pour l’instant pas bénéficier d’un timing très favorable, entre la saison compliquée des Kings lorsqu’il était encore à Sacramento, puis son arrivée à San Antonio, où son coéquipier Victor Wembanyama a vite été contraint de mettre un terme à sa campagne.

De’Aaron Fox en a vu d’autres et on peut compter sur lui pour continuer de s’accrocher. En attendant des jours meilleurs, voici un nouveau coloris de la Curry Fox 1 qui pourrait faire mouche. Baptisé « Lexington », du nom de la ville où se trouve son ancienne université de Kentucky, le meneur des Spurs rend ici hommage à la fac qu’il a fréquentée en 2016/17 avant d’entrer en NBA.

Sans surprise, la tige est entièrement en bleu avec des finitions en blanc, pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette ainsi que sur l’embout du scratch recouvrant les lacets pour illustrer la queue d’un renard. On retrouve aussi l’effet « quadrillé » présent sur le maillot de Kentucky, en blanc et bleu au niveau du talon, et en bleu et bleu sur le scratch.

La Curry Fox 1 « Lexington » est officiellement sortie depuis mercredi, mais demeure pour l’instant réservée aux membres « Exclusive » d’Under Armour. Son prix ? 120 dollars.

(Via SneakerNews)