Julius Randle trouve-t-il enfin l’équilibre chez les Wolves ?

Certes, ce n’était que Charlotte en face. Toutefois, malgré une adresse moyenne (8/18 au tir dont 2/7 de loin), Julius Randle a peut-être livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison face aux Hornets.

Avec 25 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, l’ailier fort n’était d’ailleurs pas loin de signer son premier triple-double sous les couleurs des Wolves, décalant Jaden McDaniels et Anthony Edwards toute la soirée lorsque les prises à deux arrivaient. Alors, est-ce qu’il est enfin en train de trouver sa place dans sa nouvelle équipe ?

L’ancien All-Star des Knicks explique qu’il discute en permanence de son rôle avec son coach, Chris Finch, et qu’une conversation entre les deux hommes, à Dallas en janvier l’a beaucoup aidé.

« On se disait simplement que ça arriverait lorsque ça arriverait » détaille-t-il au Star Tribune. « Parfois, on ne peut simplement pas forcer les choses. Il faut faire avec les bosses et les bleus, les erreurs pour trouver la solution, en laissant les choses se faire… J’apprécie en tout cas que Finch garde confiance en moi ».

Encore une vraie marge de progression

Même si la greffe fut compliquée, et qu’il faut désormais attendre de voir si le retour de blessure de Rudy Gobert ne perturbe pas à nouveau les choses, Chris Finch salue aussi les efforts de son joueur.

« C’est difficile d’expliquer ce qu’il a fait pour nous et les ajustements qu’il a consentis. Il n’a jamais eu aussi peu de tirs (depuis 2018), été aussi peu utilisé, eu aussi peu de minutes, et parfois il n’a même pas fini les rencontres, mais il a toujours fait preuve d’ouverture d’esprit » rappelle ainsi le coach.

Touché à l’aine, il a aussi manqué tout le mois de février, durant lequel son équipe a perdu 7 matchs sur 12. Depuis son retour, les Wolves ont gagné leurs trois matchs et ils espèrent désormais pouvoir monter en puissance lors de la fin de saison, alors qu’ils sont (35-29) juste derrière les Warriors au classement de l’Ouest, aux portes du Top 6.

« On joue mieux et je pense qu’on se rapproche (du niveau espéré) » conclut Chris Finch. « Mais on a une marge de progression ». Une marge de progression qui dépend beaucoup de Julius Randle…

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 51 33 47.2 31.8 81.9 2.2 5.0 7.2 4.5 2.5 0.7 2.8 0.2 18.9 Total 692 32 47.0 33.1 75.3 2.0 7.2 9.2 3.8 3.0 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.