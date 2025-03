Les Cavaliers savourent déjà leur qualification en playoffs

La question fait sourire De’Andre Hunter. Depuis son arrivée aux Cavaliers début février, l’ancien joueur des Hawks n’a pas encore connu la défaite. « C’est clairement un sentiment différent », réagit l’ailier dont l’équipe, en battant de peu le Heat la nuit passée, surfe sur une série de 12 victoires de suite.

Ce qui est déjà… la troisième série du genre pour eux cette saison. Les Cavs avaient démarré leur saison avec 15 succès de suite, puis avaient démarré une nouvelle série à partir de la mi-décembre. « C’est fou. Je n’étais pas là pour les deux premières. Participer à tout ça est très sympa », poursuit De’Andre Hunter.

Les Cavaliers ne sont que la deuxième équipe dans l’histoire de la ligue à signer trois séries de 12 victoires dans la même saison, depuis les Mavericks de 2006/07. Au-delà de ces impressionnantes séries, cette victoire face au Heat est déjà synonyme de qualification pour les playoffs. Cleveland est la première équipe à y parvenir, alors que le Thunder va l’imiter d’ici peu.

Les Cavaliers n’ont eu besoin que de 62 matchs, dont 52 victoires, pour y parvenir, ce qui les place en deuxième position derrière le record de la franchise (60 matchs) sur une saison de 82 matchs établi par les Cavs de 2008/09, selon ESPN.

Un avantage du terrain jusqu’au bout ?

« C’était attendu. Est-ce bien de l’avoir fait en mars ? Oui. Mais c’est le strict minimum pour nous. Une qualification pour les playoffs est quelque chose qu’on a fini par comprendre : ‘C’est ce que nous sommes’. Maintenant, il s’agit de savoir : peut-on avoir la place de n°1 ? », s’interroge Donovan Mitchell.

Avec huit victoires d’avance sur les Celtics, ce statut devrait être atteint sans souci à l’Est. En revanche pour la place de n°1 de la ligue, synonyme d’un avantage du terrain jusqu’à une éventuelle finale NBA, ils devraient devoir batailler jusqu’au bout avec Oklahoma City.

« On a du talent, une belle continuité, une belle unité. Tout va dans notre sens cette année. Quand les choses se passent comme ça, il doit y avoir de la chance, parce que c’est si dur de gagner en NBA. On reste en bonne santé (il tape sur la table pour toucher du bois). Tyler (Herro) ne jouait pas ce soir, on a eu de la chance soyons honnête », note Kenny Atkinson qui trouve « vraiment spéciale » cette qualification précoce.

Le coach ajoute : « On sait sur quoi on sera jugés, mais on doit profiter d’une telle saison. » « C’est clairement une bénédiction et un signe de notre travail acharné, mais cela ne signifie pas grand-chose. Je suis heureux qu’on ait pu le faire pour le public, mais on a encore beaucoup de choses à accomplir », conclut Donovan Mitchell.