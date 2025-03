L’entraîneur Kevin Boyle quitte l’usine à champions de la Montverde Academy

Il n’y a pas qu’en NCAA que le « NIL » a tout changé. Au niveau lycéen aussi, la capacité à rémunérer les meilleurs athlètes change pas mal de choses, même à la Montverde Academy…

Arrivé en 2011, l’entraîneur Kevin Boyle avait ainsi transformé ce lycée privé de Floride en véritable usine à champions, qui recrutait les prospects les plus talentueux avant leur entrée à la fac. Cade Cunningham, Joel Embiid, Kyrie Irving, Scottie Barnes, RJ Barrett, Ben Simmons, D’Angelo Russell, Jalen Duren et Cooper Flagg y sont ainsi passés, ce dernier expliquant que Kevin Boyle est « le plus grand coach de tous les temps au niveau lycéen ».

Un coach qui va quitter la Montverde Academy de Floride pour diriger la Spire Academy, dans l’Ohio, l’an prochain.

« Le paysage du basket au lycée a changé », explique-t-il ainsi à ESPN. « Il existe de nouvelles plateformes permettant aux joueurs de se mettre en valeur. L’intérêt est croissant. Les attentes ont changé, les joueurs étant désormais représentés par des professionnels. Les meilleurs prospects cherchent des moyens de maximiser leur développement et leur image. »

Et s’il veut continuer de coacher les meilleurs prospects, Kevin Boyle doit s’adapter.

« Cette nouvelle situation nécessite des stratégies différentes, et Jonathan Ehrenfeld, qui gère la Spire Academy, a la vision et l’engagement nécessaires pour nous aider à tracer la voie à suivre. Je tiens à remercier Montverde pour ces 14 années formidables, ainsi que Jon Hopman et David Bernatavitz pour leur soutien. »