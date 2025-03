Fin du premier quart-temps. Jarred Vanderbilt met la pression sur Trey Murphy III, il manque même de peu d’intercepter le ballon alors que Trey Jemison est venu bloquer la raquette. L’ailier fort des Lakers se retrouve dans le corner sur Bruce Brown puis sprinte pour gêner le tir à 3-points de Jose Alvarado en tête de raquette…

« Jarred Vanderbilt est partout » ne peut que lancer le commentateur des Lakers, alors que l’intéressé a réussi son meilleur match de la saison (12 points, 8 passes).

Les Lakers l’ont attendu presque un an

« J’adore » répond-il lorsqu’on l’interroge sur l’impact défensif qu’il peut avoir avec les autres « role players », notamment Dorian Dinney-Smith ou Gabe Vincent. « C’est la culture qu’on essaie de mettre en place. D’avoir plusieurs chiens, des gars qui donnent tout, qui se battent, qui jouent dur et qui font le sale boulot. »

« Chiens ». Le mot revient à de nombreuses reprises dans la bouche de Jarred Vanderbilt, qui avoue ne pas encore être à 100% après avoir passé quasiment un an à l’infirmerie suite à ses opérations aux deux pieds.

Mais même s’il ne tourne qu’à 15.8 minutes cette saison, son impact se fait vraiment sentir. En défense, où son activité et son impact physique sont précieux pour des Lakers qui n’ont plus de pivot dominant, mais aussi en attaque, où sa présence ligne de fond ou sa capacité à sanctionner depuis le « corner » sont particulièrement utiles.

« Il faut être prêt à shooter à tout moment » détaille-t-il sur le fait de jouer avec Luka Doncic. « Il faut avoir les mains prêtes. Peu importe où on est parce qu’il peut faire des passes dingues, qui traversent tout le terrain, des alley-oops à l’aveugle… Donc il nous dit de rester prêt, de faire payer les défenses adverses, de shooter, de finir les actions. On se nourrit de lui, on s’acclimate à lui et on développe notre alchimie alors qu’il retrouve son tir. Les défenses vont multiplier les prises à deux, les « trappes » et tout ça donc il faut qu’on soit prêt. »

Des artistes défensifs ?

Jamais à court d’imagination, les fans des Lakers ont d’ailleurs trouvé un surnom au trio Gabe Vincent – Jarred Vanderbilt – Dorian Finney-Smith, alors que les Lakers ont carrément la meilleure défense de la ligue depuis le retour sur les parquets de « Vando », le 25 janvier : « Vincent Van Doe ».

Jarred Vanderbilt s’amusait lorsqu’on lui parlait de ce surnom, Gabe Vincent venant de lui montrer une image des trois joueurs devant « La Nuit étoilée » de Vincent Van Gogh. Sont-ils des artistes incompris de la défense ?

« J’aime bien, c’est marrant » conclut-il ainsi à ce sujet. « Gabe me l’a montrée dans le vestiaire et j’ai trouvé ça génial. Avec la peinture derrière. Mais bon, c’est notre boulot. C’est ce qu’on fait. On est là pour jouer dur, gratter des possessions, faire le sale boulot. Ça fait quelque temps qu’on donne le ton de ce côté du terrain. Avec les remplaçants, on se motive mutuellement pour être ces défenseurs qui donnent le ton. »

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.5 0.8 0.2 0.5 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.4 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2023-24 LAL 29 20 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 2024-25 LAL 16 16 50.0 35.0 50.0 1.9 3.6 5.4 1.1 1.8 0.9 0.6 0.3 4.2 Total 289 20 56.5 29.7 63.9 2.0 4.3 6.3 1.4 2.0 1.1 1.0 0.4 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.