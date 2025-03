Et si Isaiah Collier piquait un record de franchise à John Stockton ?

Que cette cuvée 2024 de la Draft est étonnante… Très homogène, sans aucun nom dominant, mais aussi difficile à lire tant les rookies affichent des niveaux assez similaires. Pourtant, il y a bonnes surprises, avec par exemple Isaiah Collier, qui vient d’être élu « Rookie du mois » de février à l’Ouest, en compagnie de Zaccharie Risacher à l’Est.

C’est étonnant car en début de saison, jusqu’au passage en 2025, le meneur de jeu ne tournait qu’à 3.3 points et 3.4 passes de moyenne… Puis, avec plus de temps en jeu en janvier et février, il a réalisé de belles choses. De très bonnes même en février donc, puisqu’il a tourné à 9.5 passes de moyenne, soit la quatrième moyenne de la ligue dans ce mois derrière des All-Stars : Nikola Jokic, Trae Young et Cade Cunningham.

Ainsi, avec ses 6.1 passes de moyenne pour sa première saison en NBA, Isaiah Collier pourrait battre le record de franchise du Jazz, qui n’appartient pas à n’importe qui : John Stockton, meilleur passeur de l’histoire de la NBA !

« Je n’en avais aucune idée. C’est dingue. C’est John Stockton, le meilleur meneur de jeu de tous les temps. Si je bats ce record, c’est cool », livre le joueur. « Ma première pensée, c’est wow. Je vais essayer d’être un bon coéquipier, de donner la balle aux bons gars dans les bonnes positions. Je ne veux pas trop en faire. Je n’avais pas entendu parler de ce record et le simple fait d’être mentionné, c’est un honneur. »

Le 29e choix de la dernière Draft a des choses à prouver

Le meilleur passeur et intercepteur de l’histoire de la NBA, et de loin, avait conclu sa première saison, en 1984/85, avec 5.1 passes de moyenne et 415 au total.

Isaiah Collier est actuellement à 325 offrandes. Il doit donc garder une moyenne de (au moins) 4.3 passes jusqu’à la fin pour dépasser les 415 de l’illustre détenteur du record de franchise pour un rookie.

Ce serait une belle revanche pour l’ancien de USC, comme Bronny James, car, annoncé très haut pour la Draft 2024, il a finalement été choisi en 29e position du premier tour.

« Je pense qu’il joue avec une motivation supplémentaire. Il sait qu’il n’y a pas 28 meilleurs joueurs que lui dans cette Draft et il veut le prouver cette saison. C’est tellement facile de jouer avec lui, il voit tellement bien le jeu, il est tellement généreux. C’est agréable de jouer à ses côtés », commente Cody Williams.

De son côté, Will Hardy veut que son joueur termine bien ce premier exercice en progressant en défense également. « Je veux qu’il s’améliore sur le porteur de balle. Il a beaucoup de qualités dans ce domaine. Je veux surtout le voir sur demi-terrain. C’est naturel de vouloir tenter des interceptions, de forcer des ballons perdus. Je veux qu’il travaille là-dessus : qu’il soit solide et reste face à son attaquant. Cela nous aiderait beaucoup en défense », conclut le coach du Jazz.

Isaiah Collier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTH 53 24 40.4 23.6 64.6 0.4 2.7 3.1 6.1 2.1 0.8 2.8 0.2 7.2 Total 53 24 40.4 23.6 64.6 0.4 2.7 3.1 6.1 2.1 0.8 2.8 0.2 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.