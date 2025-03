« Ne pas perdre l’amour de ces efforts », le principal défi pour LeBron James

Luka Doncic est plutôt bien placé question précocité et talent de scoreur. Le Slovène, comme ses coéquipiers, ont pourtant été soufflés par la nouvelle marque atteinte par LeBron James, premier joueur de l’histoire à atteindre les 50 000 points cumulés en carrière. Il ne manquait qu’un point au « King » pour y parvenir, chose faite rapidement, dans le premier quart-temps dans une belle soirée offensive pour le « King » et ses Lakers.

« C’est exceptionnel de le voir faire ces choses-là à son âge » a réagi Luka Doncic en conférence de presse. « C’est juste incroyable. Je veux dire, 50 000 points. Je n’arrive même pas à expliquer à quel point c’est dingue. Et il pourrait aller à 70 000, on ne sait jamais (sourire). »

Tenir dans la durée

Si ce total semble assez largement hors de portée, elle en dit long sur l’exceptionnelle longévité de LeBron James et sa capacité à repousser toujours plus loin les limites de l’excellence au fil des années, sa 22e en NBA.

« Je ne vais pas venir à votre micro et édulcorer ça » a réagi LeBron James à Spectrum SportsNet juste après le buzzer. « C’est un sacré paquet de points et je suis extrêmement chanceux de pouvoir inscrire autant de points dans la meilleure ligue du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, tout au long de ma carrière. C’est vraiment spécial. J’ai eu l’opportunité de jouer au jeu que j’aime et je lui ai toujours été fidèle, donc j’essaie toujours de le lui rendre. »

Troisième joueur avec le plus grand nombre de matchs disputés en saison régulière, et premier en ajoutant les playoffs, LeBron James devra encore disputer une saison de plus pour devancer Robert Parish dans les annales de la NBA (1 611 pour l’ancien pivot, 1 548 pour LeBron James), et signer un nouveau record de longévité.

Conserver l’amour des efforts

L’occasion d’augmenter encore ses totaux, même si remettre le bleu de chauffe n’a rien d’une routine, a assuré LeBron James face aux médias dans le vestiaire.

« Le principal défi ? Ne pas perdre l’amour de ces efforts » a expliqué l’homme de la soirée. « Continuer d’en tomber toujours plus amoureux, c’est la chose la plus difficile, chaque année. Vous savez que la saison va être longue, il y a 82 matchs à jouer, 41 à l’extérieur, avec beaucoup de déplacements. Au fur et à mesure que vous prenez de l’âge, cela vous touche différemment. Si vous avez une famille, cela vous touche différemment. Donc tout ce processus, ne pas perdre cet amour pour cela, c’est ce qu’il y a de plus difficile. »

À le voir évoluer dans de pareilles sphères, difficile de percevoir la moindre lassitude chez LeBron James.

Et la bonne santé de ses Lakers, vainqueurs de leur septième match consécutif mardi contre New Orleans, ne devrait pas lui faire lever le pied dans la course à une possible cinquième bague de champion.