Sale soirée pour les Grizzlies

Avec sept défaites sur les dix derniers matches, les Grizzlies traversent une période compliquée. Le court revers contre Atlanta est ainsi le troisième (court) de suite. « C’est chiant », ne peut que commenter Jaylen Wells face aux difficultés actuelles, qui pourraient s’aggraver puisque le prochain match est contre Oklahoma City.

Début février, Memphis occupait la deuxième place de la conférence Ouest. Un mois après, la franchise est tombée à la quatrième place, avec Houston qui menace derrière.

« On ne peut pas baisser la tête », assure Luke Kennard. « Cela va montrer de quoi ce groupe est fait. Je suis impatient. Je connais notre vestiaire, le type de joueurs qu’on possède. On va trouver. »

Si les Grizzlies peinent à gagner les matches serrés (défaite d’un point contre les Knicks, de deux points face aux Spurs et Hawks), ils ont aussi du mal à contenir leurs adversaires. Sur cette séquence de dix rencontres, ils encaissent 125 points de moyenne…

« La question à se poser, c’est est-ce que la défense va finir par compter ou non ? Tout commence par la défense pour nous », explique Taylor Jenkins. « On a marqué 130 points et, la plupart du temps en NBA, ça suffit pour gagner des matches. »

Ça, c’est le tableau global mais il y a aussi l’histoire de ce match contre les Hawks, avec une mauvaise nouvelle : la blessure de Jaren Jackson Jr.

Touché à la cheville gauche, le All-Star a vite quitté ses coéquipiers dans les premiers instants du premier quart-temps. La raquette de Memphis est alors devenue une gruyère (82 points inscrits par Atlanta dedans).

Les Grizzlies ne peuvent pas se permettre de perdre l’intérieur (qui venait de marquer 42 points face aux Spurs) pendant plusieurs jours. « Quand on perd un joueur comme ça, on perd beaucoup de choses, dont la gravité qu’il provoque en attirant les défenseurs », se lamente Luke Kennard.