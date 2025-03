Laureus Awards : Victor Wembanyama nommé pour le trophée de « Révélation de l’année »

Cela fait désormais 25 ans que les « Laureus World Sports Awards » décerne ses trophées, considérés comme les « Oscars du sport », afin de promouvoir la pratique du sport et l’intégration des jeunes dans le monde.

La cérémonie aura lieu le 21 avril, à Madrid, et Léon Marchand est nommé pour le trophée de « Sportif de l’année », face à Carlos Alcaraz, Mondo Duplantis, Tadej Pogacar et Max Verstappen. Victor Wembanyama est de son côté en lice pour le trophée de « Révélation de l’année », face à Julien Alfred, Summer McIntosh, Letsile Tebogo, Lamine Yamal et l’équipe de foot du Bayer Leverkusen.

À noter par ailleurs que deux équipes de basket sont nommées dans la catégorie « Équipe de l’année », les Boston Celtics et la sélection masculine des Etats-Unis.

Le club « Paris Basket 18 », qui accompagne plus de 3 500 jeunes chaque année « en transmettant des valeurs de respect et de tolérance à travers le sport et l’éducation », est de son côté nommé dans la catégorie « Laureus Sport for Good Award », qui récompense ceux et celles qui ont contribué positivement à la société par le sport.