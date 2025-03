Première explosion décisive pour De’Andre Hunter avec les Cavs

Kenny Atkinson commence par souffler et secouer la tête quand un journaliste ouvre la conférence de presse en lui parlant de De’Andre Hunter. « J’en parlais avec Koby (Altman, le président), tout le monde va parler de tirs décisifs et les gros tirs à 3-points. Mais même plus tôt, quand DG (Darius Garland) avait du mal… », re-situe le coach des Cavs.

Un moyen pour lui de souligner à quel point son ailier a tenu la baraque pour Cleveland, dans un affrontement avec les Blazers dans lequel Donovan Mitchell était absent et où Darius Garland a beaucoup souffert en adresse (13 points à 4/16 aux tirs). « Il peut créer son tir, dégainer après deux ou trois dribbles. Il nous a portés dans tous les domaines. Impossible de gagner sans lui », poursuit le coach.

Son équipe a compté jusqu’à 18 points de retard face à une formation portée par le tandem Deni Avdija – Anfernee Simons. Alors que les Cavs étaient très à la peine offensivement dans le troisième quart-temps, De’Andre Hunter a montré que sa formation pouvait compter sur lui, en alignant les paniers à 3-points.

Sa réussite allait contribuer à remettre les locaux dans le droit chemin et revenir au score. À environ six minutes de la fin, il enchaînait avec deux nouveaux paniers à 3-points, convertis consécutivement, pour redonner l’avantage à sa formation. Et que dire de la toute dernière minute de jeu, en prolongation, où il a converti deux lancers-francs, avant de répondre à 3-points au panier primé d’Anfernee Simons, puis de marquer encore deux lancers.

De la polyvalence en défense

« La plupart de mes tirs étaient plutôt ouverts. Je prends ces tirs tous les jours, je bosse dessus. Qu’il reste une minute à jouer ou que ce soit le premier quart-temps, c’est la même chose pour moi », se détache le joueur de 27 ans qui a terminé avec 32 points (8/15 aux tirs dont 5/9 de loin, 11/12 aux lancers) et 7 rebonds en 32 minutes.

Un point par minute donc, pour celui qui n’avait pas encore franchi la barre des 30 unités avec sa nouvelle équipe. Avec les Hawks, il avait claqué 35 points fin janvier, son record en carrière.

Depuis qu’il est dans l’Ohio, l’ailier dispose d’un peu moins de tirs, mais sa production reste de haut niveau : 16 points de moyenne à 52% aux tirs, dont… 59.5% à 3-points !

En plus de son rendement offensif, sa taille lui permet d’être mobilisé à plusieurs positions en défense, du poste 3 au 4, en passant par le 5 par séquence. « Je suis assez à l’aise, C’est ce que j’ai fait la plupart du temps pendant toute ma carrière, défendre sur plusieurs positions, c’est ce qu’on attend de moi », note-t-il.

« Je n’ai pas senti de déficit avec lui, en particulier quand ils avaient cinq arrières sur le terrain. Une envergure de 2m18, un joueur physique, il peut défendre du 1 au 5. Il peut facilement jouer pivot sur le ‘small ball’ », juge son coach quand son coéquipier et meilleur ami, Ty Jerome, résume : « C’est pour ça qu’on l’a récupéré. »

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 30 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 30 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 32 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 30 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 * All Teams 44 28 46.7 41.8 85.1 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.5 0.2 18.1 2024-25 * ATL 37 29 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 * CLE 7 25 51.7 60.6 77.8 0.3 3.4 3.7 1.0 2.3 0.3 0.9 0.3 13.7 Total 307 30 45.0 37.4 81.9 0.6 3.4 4.1 1.5 2.8 0.7 1.4 0.3 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.