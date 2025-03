Trois expulsions après une mêlée entre Thunder et Spurs

« On a eu une altercation ? », ironise après le match Jalen Williams, pour qui cette séquence a permis à sa formation de se « recentrer ». À la fin du troisième quart-temps entre Spurs et Thunder, la scène a commencé par une embrouille entre Julian Champagnie et Kenrich Williams.

Le premier semblant envoyer un coup de coude dans le visage du second, au moment où il a transmis le cuir vers Stephon Castle. Tandis que Jeremy Sochan terminait l’action au dunk, les deux premiers protagonistes en venaient aux mains. Et c’est ainsi qu’une mêlée collective – avec joueurs, staff, arbitres et sécurité – s’est formée.

« C’était flou, j’ai essayé de séparer tout le monde du mieux possible. Je ne sais même pas comment ça a démarré », avoue par exemple Shai Gilgeous-Alexander, qui dit ne pas avoir posé trop de questions aux arbitres. Ces derniers ont distribué quantité de sanctions : double faute technique pour Kenrich Williams et Julian Champagnie, tout comme à Lu Dort et Jeremy Sochan. Les trois premiers cités ont été expulsés.

« Quand les joueurs sont agressifs, il y a beaucoup de coudes (qui traînent) ou de contacts involontaires. Je ne sais pas vraiment qui était en tort, mais il semble que c’est ce qui a déclenché les choses. Et puis il y a eu la réponse des deux côtés. Il semblerait que Kenrich Williams était agressif et que Julian s’est étendu (pour la passe). Maintenant, je ne sais pas si c’est une faute offensive. Je ne sais pas où se situe la limite de l’espace autorisé », reconnaît Mitch Johnson.

Lu Dort expulsé pour son « trashtalking »

« Je suis allé au dunk, et tout ce que j’ai vu, c’est que tout le monde allait au même endroit. Alors, j’ai dû aller au même endroit. C’était une petite échauffourée. C’était plutôt amusant, ce n’était pas très sérieux », minore avec le sourire Jeremy Sochan qui s’est retrouvé à faire face à Lu Dort. L’expulsion de ce dernier serait aussi liée à ses mots lâchés durant la mêlée qui ne visaient pas les arbitres, selon son coach, Mark Daigneault.

« Le problème que j’ai avec ça, c’est que j’ai entendu de mes propres oreilles, au cours des deux dernières semaines, d’autres joueurs dire des choses semblables ou pires aux officiels sans qu’il n’y ait de réponse. Les officiels disent s’adapter à la situation du match. Super. S’il y a une tolérance zéro pour Lu Dort, il devrait y avoir une tolérance zéro pour tout le monde. Il faut qu’ils comprennent ça », s’agace le coach du Thunder.

Quant à l’escalade, il a son explication. « Nous ne sommes pas une équipe qui riposte beaucoup. On a riposté ce soir. On a le pire différentiel de lancers-francs de la NBA. Il y a donc plus de fautes qui sont sifflées contre nous que nos adversaires. Il y a une frustration qui se cumule et nos gars ont finalement atteint un point où ils en ont eu assez. On doit faire preuve de plus de sang-froid. On ne veut pas perdre des joueurs de rotation dans des matches importants à cause de ça », note Daigneault.

Derrière les 41 points de Jalen Williams et les 31 unités de « SGA », son Thunder finira en tout cas par s’imposer.