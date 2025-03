Après la technique, Ja Morant prend une amende pour son lancer de ballon

La NBA a décidé de sanctionner Ja Morant de 25 000 dollars d’amende pour « avoir lancé un ballon dans les tribunes » à la fin du troisième quart-temps de la rencontre face aux Knicks.

Certains pourront croire qu’il s’agit d’une simple tentative de tir, puisque beaucoup de joueurs agissent de la sorte en fin de quart-temps ou de mi-temps, mais le buzzer avait déjà retenti depuis longtemps lorsque Ja Morant a balancé le ballon, et il s’était frotté les doigts sur la possessions précédente, durant laquelle son tir avait été contré. Un signe désormais utilisé par certains joueurs pour se plaindre des coups de sifflet…

Les arbitres avaient en tout cas déjà peu apprécié le « tir » de Ja Morant, en lui collant une faute technique en direct. Et la NBA a validé le choix des officiels, en considérant le geste comme potentiellement dangereux.

Ja really did cut loose on it https://t.co/ssPUKBwwV5 pic.twitter.com/s1qvsEdANm

— CJ Fogler (@cjzero) March 3, 2025