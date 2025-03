Un nouveau coloris de la Nike A’One

La Nike A’One continue de créer l’événement en attendant sa sortie officielle. Ce week-end on a notamment retrouvé le prochain modèle signature d’A’ja Wilson aux pieds d’Allisha Gray dans la ligue Unrivaled sous un magnifique coloris « Black Label » principalement noir.

Après s’être dévoilée en mode « Pink A’ura » il y a un petit mois dans une version aux différentes nuances de rose, voici déjà un nouveau coloris officiel « Black/Hyper Pink », un peu sur le même thème.

Les différentes teintes de rose sont cette fois assorties d »une touche de noir sur la partie supérieure et le talon. On en retrouve également sous la semelle et pour faire ressortir le « Swoosh » présent sur l’empeigne. Le logo de la joueuse des Aces de Las Vegas apparaît en rose sur fond noir sur la languette et sous la semelle.

Annoncé pour le 29 mai au prix de 110 dollars, la A’One « Black/Hyper Pink » devrait être le deuxième coloris de la première chaussure signature d’A’Ja Wilson à être mis en vente.

(Via SneakerNews)