Nike poursuit son offensive avec la Sabrina 2, deuxième chaussure signature de Sabrina Ionescu, et à juste titre, le modèle continue d’être plébiscité, notamment par les joueurs NBA. La paire a en effet été la plus portée dans la ligue au cours du mois de février, derrière la Kobe 6.

En plus de bénéficier du programme « Nike By You » qui permet de customiser la Sabrina selon les couleurs de son choix, Nike continue de la décliner à son goût, également avec succès.

Cette Sabrina 2 « Traditions » pourrait à son tour faire mouche puisqu’elle reprend les couleurs du New York Liberty avec qui Sabrina Ionescu a remporté son premier titre WNBA. La tige est ainsi recouverte de nuances de vert menthe et complétée par du gris, sur le col, l’avant du pied et la semelle notamment.

La Sabrina 2 « Traditions » est le neuvième coloris disponible sur Basket4ballers, au prix de 130 euros.