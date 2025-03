Malachi Flynn pique la place d’Elfrid Payton aux Hornets

Encore du mouvement sur le poste de meneur de jeu des Hornets. Le club de Charlotte a mis la main du Malachi Flynn qui était en attente d’une opportunité en NBA depuis le début de la saison. Titulaire d’un simple « Exhibit 10 » avec les Spurs, il avait été remercié par ces derniers au démarrage de la saison.

Le meneur de jeu avait ainsi pris la direction de G-League chez les Austin Spurs avec lesquels il tournait à près de 22 points (41% aux tirs dont 35% à 3-points), 5 rebonds et 4 passes en 28 apparitions. De quoi lui permettre d’être dans le Top 15 des meilleurs marqueurs de l’antichambre de la NBA.

Les Hornets étaient à la recherche de ce profil pour relayer LaMelo Ball à la mène. « On se félicite de pouvoir compter sur un joueur capable de marquer un peu. C’est un gars qui a prouvé qu’il pouvait vraiment faire le plein et marquer de différentes manières, avec et sans le ballon », décrit Charles Lee, en pensant peut-être à son irréelle sortie à 50 points en avril dernier avec les Pistons.

Plus scoreur qu’Elfrid Payton

Le coach ajoute : « Il est dans le système NBA. Il connaît les joueurs, les schémas défensifs, il comprend ce qu’il faut faire pour gagner. J’ai hâte qu’il s’acclimate au groupe et de voir ce qu’il peut apporter avec ses minutes. » Le nouveau venu a hérité d’une première opportunité face aux Wizards. En 8 minutes de jeu, Malachi Flynn a converti un tir, généré deux passes et perdu autant de ballons.

« J’essaie de trouver un rythme, d’être à l’aise. J’ai perdu quelques ballons que je n’aurais pas dû perdre, mais à part ça, j’ai trouvé que c’était solide. Mais il faut absolument que je réduise ces ballons perdus », se fixe le joueur de 26 ans, qui pense pouvoir créer le jeu des Hornets et l’étirer. Même si l’adresse longue distance du 29e choix de la Draft 2020 n’a jamais décollé depuis ses premiers pas en NBA (33% en carrière).

Son arrivée à Charlotte fait un malheureux, Elfrid Payton, dont le second contrat de dix jours a expiré. En six apparitions avec les Hornets, dont deux comme titulaire, le joueur de 31 ans s’est montré beaucoup plus discret et maladroit (1 point à 14% et 3 passes en 20 minutes…) que durant son passage aux Pelicans plus tôt dans la saison.

Malachi Flynn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 TOR 47 20 37.4 32.1 80.4 0.2 2.3 2.5 2.9 1.4 0.8 0.9 0.1 7.5 2021-22 TOR 44 12 39.3 33.3 62.5 0.2 1.2 1.4 1.6 1.0 0.5 0.3 0.1 4.3 2022-23 TOR 53 13 36.0 35.3 75.8 0.3 1.2 1.4 1.3 1.2 0.4 0.5 0.1 4.6 2023-24 * All Teams 69 13 41.8 33.1 73.2 0.3 1.3 1.7 1.9 1.0 0.6 0.9 0.1 5.5 2023-24 * TOR 31 15 40.9 35.0 77.3 0.4 1.7 2.1 2.4 1.4 0.6 1.1 0.2 5.1 2023-24 * DET 24 14 43.0 31.6 68.4 0.3 1.5 1.8 2.1 0.9 0.8 1.1 0.1 8.0 2023-24 * NYK 14 4 39.1 30.8 81.8 0.0 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0 2.2 Total 213 14 38.7 33.4 74.5 0.3 1.5 1.7 1.9 1.1 0.5 0.7 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.