Giannis Antetokounmpo s’est mis en mode passeur

Les Mavericks ont-ils été influencés par le match de Giannis Antetokounmpo contre Denver ? Peut-être. Surtout, diminués à l’intérieur, les Texans savaient qu’ils n’avaient pas les armes – Anthony Davis et Daniel Gafford étant absents – pour lutter individuellement face au Grec. Ils ont donc décidé de faire des prises à deux sur lui, quand il était poste bas, dos au cercle.

Seulement, plusieurs problèmes sont apparus dans cette défaite. Déjà, les trappes étaient effectuées sans grande conviction ni vitesse. Ainsi, le double MVP avait le temps pour lire le jeu et faire la bonne passe. Enfin, dernier gros souci : ses coéquipiers ont mis dedans, puisque le trio Gary Trent Jr. – Taurean Prince – Damian Lillard a inscrit 10 paniers primés.

Pour les Mavericks, gérer à la fois le Grec et l’ancien leader de Portland, qui forme le duo le plus prolifique de la ligue avec presque 57 points de moyenne, c’était trop.

« On doit jouer l’un pour l’autre et Doc Rivers nous met la pression, nous force à le faire. On doit comprendre qu’on est des menaces », explique Giannis Antetokounmpo. « Les adversaires ont peur de Dame à 3-pts et de moi près du cercle. Ils ont peur de mes écrans, que j’aille au panier et que Dame puisse me servir. Ou, si je suis au poste, qu’il puisse être ouvert à 3-pts. On a tellement d’options à deux et, en ce moment, on les utilise. »

Les dernières minutes sont pour Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard

Après avoir marqué 14 points en dernier quart-temps face aux Nuggets, le duo a inscrit 11 des 13 derniers points de Milwaukee pour assurer leur victoire à Dallas. Les deux autres points ? Un panier de Brook Lopez sur une passe de… Giannis.

« Dans les cinq dernières minutes, il me dit que, maintenant, c’est lui et moi. Si tu es au poste, je suis là à 3-pts », indique le Grec sur ces discussions avec son meneur de jeu. « On se parle et on sait que c’est le moment de faire la différence. Parfois, ça marche, parfois, non, mais on le fait. On veut le faire et c’est le cas depuis quelques matches. Enfin, depuis le début de saison, mais ces derniers matches, on arrive à conclure. »

Damian Lillard a terminé cette rencontre avec 28 points à 8/17 au shoot quand le MVP des Finals 2021 est très proche du triple-double avec 29 points (9/14 au shoot, 11/13 aux lancers-francs), 9 rebonds et 9 passes. Ses offrandes, combinées avec son absence de ballon perdu, prouvent bien qu’il a disséqué la défense, pas assez tranchante, de Jason Kidd.

« Quand Giannis fait le jeu, il pose des problèmes car il peut marquer et faire des passes », constate le coach des Mavericks. « Il a fait ces deux choses à un niveau très élevé. Et ça met beaucoup de pression à notre défense. Il faut faire un deuxième voire un troisième effort et on ne l’a pas fait de manière régulière. Giannis a contrôlé la raquette et a mis tous ses lancers-francs. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 47 34 60.6 20.0 58.9 2.2 9.9 12.1 5.9 2.5 0.7 3.3 1.3 30.9 Total 839 33 55.0 28.4 69.4 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.