Stephen Curry promet que c’était son dernier dunk en carrière

21 février 2019 – 1er mars 2025. Plus de six ans ! C’est le temps qui s’est écoulé entre les deux derniers dunks de Stephen Curry en match. Cette nuit, face aux Sixers, le meneur des Warriors s’est offert un petit dunk à une main sur une contre-attaque, et après sa réception, on le voit pointer du doigt le banc de sa formation. En fait, Stephen Curry fait un signe à Jerry Stackhouse, assistant de Steve Kerr et ancien gros dunkeur.

« Ironie de l’histoire, ce matin, au shootaround, Jerry m’a dit qu’il voulait voir un dunk, car il n’en avait pas vu de l’année » raconte le meneur des Warriors. « Je n’en avais pas entendu parler depuis des années, et c’est plutôt amusant que ce soit arrivé ce soir… C’était vraiment une remarque comme les autres ce matin, et le fait que ça se passe ce soir est très drôle ».

La cerise sur le gâteau

Se souvient-il alors de son dernier dunk avant celui-ci ? « Evidemment, que je m’en souviens ! C’était il y a six ans, à domicile. J’étais sur le côté droit, et je crois que c’était après une passe de Kevin Durant ».

Va-t-il attendre encore six ans avant de dunker à nouveau ?

« La prochaine fois, j’irai au lay-up… J’ai tout donné pour dunker ! Je me sens plutôt bien après avoir ressenti des douleurs aux genoux toute la saison, et c’était un peu la cerise sur le gâteau. Mais c’était sans doute mon dernier dunk. Je le dis aujourd’hui, c’était le dernier que vous verrez de ma part. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 51 32 44.7 39.6 93.3 0.5 3.9 4.5 6.2 1.3 1.1 2.9 0.4 24.1 Total 1007 34 47.1 42.4 91.1 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.