Les Wizards heureux de retrouver Alex Sarr

Depuis un mois, Alex Sarr a été limité à seulement deux matches, un avant et l’autre après le All-Star Game. L’intérieur était blessé à la cheville gauche depuis fin janvier et il pouvait enfin rejouer lors de ce premier jour de mars, face aux Hornets.

Le Français a eu le droit à 26 minutes dans la victoire de Washington et il a compilé 10 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, en étant maladroit à 4/11 au shoot dont 2/7 à 3-pts. Des stats habituelles chez Alex Sarr.

Encore en lice pour le trophée de Rookie Of The Year ?

« J’ai aimé son activité », commente son coach Brian Keefe. « C’est une présence pour nous et c’est clair qu’on remarque ce qu’il fait en défense. Il a aussi la capacité d’écarter le jeu, de faire sortir les intérieurs adverses, de les faire défendre différemment. C’est agréable de l’avoir à nouveau avec nous. »

Après plusieurs semaines à l’infirmerie, et avec ses 11.6 points, 6.5 rebonds et 1.5 contre de moyenne, Alex Sarr va-t-il pouvoir revenir dans la course pour le trophée de rookie de l’année ?

Il faudra élever son niveau de jeu car, comme Zaccharie Risacher, il semble en retard sur ceux qu’on considère comme les « favoris », terme bien fort tant cette course est ouverte, comme Jaylen Wells ou Stephon Castle.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 43 27 39.4 31.2 62.1 1.8 4.9 6.6 2.2 2.4 0.7 1.4 1.6 11.7 Total 43 27 39.4 31.2 62.1 1.8 4.9 6.6 2.2 2.4 0.7 1.4 1.6 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.