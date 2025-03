La Kai 1 est enfin disponible en France !

Tout vient à point à qui sait attendre ! En l’occurrence, il aura fallu attendre un an jour pour jour après la sortie officielle de la Anta Kai 1 pour voir le modèle signature de Kyrie Irving avec Anta Sports débarquer en France ! Pour l’occasion, Basket4Ballers a mis les petits plats dans les grands en proposant trois coloris !

Depuis un an, la Anta Kai 1 avait été très prisée du grand public, avec une tige particulièrement travaillée, faisant notamment ressortir les origines amérindiennes du meneur des Mavs. Le modèle se distingue également par la présence d’un scratch recouvrant les lacets. Le logo de Kyrie Irving est présent sur la languette et sous la semelle. S’agissant de la semelle, on retrouve la même mousse « Nitrogen » que la KT10 de Klay Thompson.

Au niveau des coloris, la Kai 1 se décline pour l’instant en versions « Taiji » avec une tige en blanc et noir avec des finitions en rouge, gris et blanc nacré, « Jelly » habillée de différentes teintes de rose, et enfin « Mavs » en bleu marine avec une touche de vert fluo et des zones multicolore sur les lacets et la semelle.

La Anta Kai 1 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.