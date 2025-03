Un vrai Bol d’air frais

Les Suns n’ont pas tendu l’autre joue, et ils ont remporté cette nuit la deuxième manche face aux Pelicans. Certes, Zion Williamson n’était pas là, mais le plus important était de ne pas sombrer et de se rassurer. C’est chose faite avec cette victoire 125-108, et aux côtés d’un Devin Booker créateur, c’est Bol Bol qui a été l’un des plus en vue.

L’ailier-fort inscrit 10 de ses 25 points en premier quart-temps, et c’est lui qui a placé sa formation sur les bons rails avec un record en carrière : 5 paniers à 3-points, sur sept tentatives. Après cinq minutes, les Suns menaient 20-6, dont la moitié des points était signée Bol Bol. « Je me sens très bien, et mes coéquipiers m’aident à rester en confiance » explique-t-il à propos de la période actuelle. « Ils me disent de shooter dès que je suis ouvert, et d’être agressif ».

Le bel hommage de Kevin Durant

Depuis trois matches, le fils de Manute tourne à 21 points de moyenne à 70% aux tirs. A 3-points, il en est à 10 sur 18 sur cette séquence, et il insiste sur l’aide de ses partenaires. « Même quand je rate des tirs, ils me disent de continuer, et ça me donne de la confiance. »

Pour son coach, l’intérieur est unique par son profil. « Pour être franc avec vous, il est unique. À chaque fois qu’il a joué, il a bien répondu » apprécie Mike Budenholzer. « Il a une façon bien à lui de jouer au basket, et il se contente de jouer. Il possède des compétences uniques et, défensivement, il nous aide beaucoup. Sa protection du cercle, son impact global – il fait beaucoup de bonnes choses. C’est impressionnant de voir ce qu’il est capable de faire. »

Même hommage de la part de Kevin Durant qui l’a pris sous son aile. « Beaucoup de jeunes peuvent s’inspirer de sa façon d’aborder le jeu. Parce que ce n’est pas très glamour, les gens ne pensent pas cela de Bol, parce qu’il est si calme et discret, mais c’est un pro, et il l’a montré depuis qu’il est arrivé ici à Phoenix. Et depuis qu’il est mon coéquipier, j’ai été époustouflé par son ardeur au travail, son souci du jeu, sa volonté d’aller sur le terrain et de bien jouer, et par sa qualité comme coéquipier. C’est pourquoi, lorsque je vous parle, je m’efforce toujours de mettre l’accent sur cet aspect de sa personnalité, car peu de gens parlent de cette facette de son jeu. »

Bol Bol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 7 12 50.0 44.4 80.0 0.7 2.0 2.7 0.9 1.6 0.3 1.4 0.9 5.7 2020-21 DEN 32 5 43.1 37.5 66.7 0.0 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 2.2 2021-22 DEN 14 6 55.6 25.0 40.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 2.4 2022-23 ORL 70 22 54.6 26.5 75.9 1.0 4.8 5.8 1.0 1.3 0.4 1.6 1.2 9.1 2023-24 PHX 43 11 61.6 42.3 78.9 0.7 2.4 3.2 0.4 1.0 0.2 0.4 0.6 5.2 2024-25 PHX 24 13 54.5 36.2 75.0 0.6 2.5 3.1 0.5 0.5 0.2 0.6 1.0 7.9 Total 190 14 54.9 33.6 74.6 0.7 2.9 3.6 0.6 0.9 0.3 0.9 0.8 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.