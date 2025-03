Les Wolves pas loin d’appuyer sur le bouton « panique »

« C’est comme ça depuis quasiment toute la saison. Peu importe si l’équipe a un meilleur ou moins bon bilan que nous, l’équipe la plus dangereuse pour nous, c’est nous. On doit en être conscient. » Cette phrase de Chris Finch pourrait parfaitement résumer la décevante saison des Wolves, qui ne parviennent pas à être performants sur la durée. Chaque match, c’est une pochette surprise.

Pour justifier leur défaite face au Jazz, le coach avait pourtant une excuse facile : Julius Randle et Rudy Gobert n’étaient toujours pas là et, en plus, Anthony Edwards était absent, suspendu après sa 16e faute technique reçue contre les Lakers. Trois titulaires en mois, ça pèse et sans doute qu’avec l’arrière All-Star, le match n’aurait pas été le même, non ?

« Possible oui, mais il n’est pas là. Donc ça ne me rassure pas de me lancer là-dedans », répond Chris Finch. « Parler des absents, c’est une excuse, c’est se dérober », estime Naz Reid.

Les Wolves, qui étaient pourtant devant à la pause, ont fait beaucoup d’erreurs, laissant ainsi une chance au Jazz de pouvoir l’emporter. « On a perdu des ballons, pas respecté les consignes », regrette Jaden McDaniels. « On n’aurait pas dû en arriver là », se lamente Donte DiVincenzo, qui a manqué le shoot de la victoire. « On doit se regarder dans la glace car il ne reste que 19 matches à jouer. »

Le prochain match contre Phoenix va compter

Il faut en effet réagir car, en début de semaine, les Wolves occupaient encore la septième place de la conférence Ouest. Après deux défaites de rang, ils sont actuellement à la neuvième…

« On ne doit pas appuyer sur le bouton panique, mais si on regarde le classement, avec quatre ou cinq victoires, on remonte de quatre places, et si on perd quatre ou cinq matches, on perd cinq places. Il doit y avoir un sentiment d’urgence et on en est conscient », poursuit Donte DiVincenzo.

Le prochain match, dimanche soir, est ainsi très important : il sera contre les Suns. Ces derniers, onzièmes de l’Ouest, viennent de gagner contre les Pelicans et sont toujours 3.5 victoires derrière Minnesota. Phoenix doit absolument gagner cette rencontre pour croire encore au « play-in » et Minnesota pour éviter de se mettre en grand danger. « C’est le moment du désespoir, vraiment », annonce clairement Jaden McDaniels.