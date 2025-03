Les Spurs signent Bismack Biyombo jusqu’à la fin de saison

Tandis que Victor Wembanyama et Gregg Popovich ne reviendront pas avec les Spurs cette saison, ces derniers ont malgré tout décidé de conserver Bismack Biyombo jusqu’au bout, rapporte Chris Haynes. Il avait été recruté ce mois-ci via deux contrats de dix jours.

Vétéran accompli et respecté dans la ligue, « Biz » a disputé six matchs avec San Antonio (pour 5.7 points, 5.0 rebonds et 1.0 contre de moyenne), mais il monte surtout en puissance avec ses deux « double-doubles » enregistrés au cours de la semaine. Sa présence est même devenue indispensable à l’intérieur, depuis la blessure longue durée de Victor Wembanyama…

À 32 ans, et au coeur de sa 14e saison en NBA, Bismack Biyombo s’installe donc pour plusieurs mois dans le Texas et il continuera de garnir la raquette des Spurs en compagnie, notamment, de Sandro Mamukelashvili et Charles Bassey. Reste à savoir si cela suffira pour accrocher le play-in, alors que la franchise texane se classe 13e à l’Ouest avec 24 victoires et 33 défaites. Ce sera très compliqué puisque la 10e place, dernière qualificative, est désormais très loin avec six victoires de retard sur les Kings.

Bismack Biyombo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 63 23 46.4 0.0 48.3 1.8 4.0 5.8 0.4 2.3 0.3 1.1 1.8 5.2 2012-13 CHA 80 27 45.1 0.0 52.1 2.4 4.8 7.3 0.4 2.4 0.3 1.0 1.8 4.8 2013-14 CHA 77 14 61.1 0.0 51.7 1.4 3.4 4.8 0.1 1.6 0.1 0.5 1.1 2.9 2014-15 CHA 64 19 54.3 0.0 58.3 2.5 3.9 6.4 0.2 2.2 0.3 0.8 1.5 4.8 2015-16 TOR 82 22 54.2 0.0 62.8 2.2 5.8 8.0 0.4 2.7 0.2 0.9 1.6 5.5 2016-17 ORL 81 22 52.8 0.0 53.4 1.9 5.1 7.0 0.9 2.5 0.3 1.2 1.1 6.0 2017-18 ORL 82 18 52.0 0.0 65.0 1.8 4.0 5.7 0.8 1.9 0.3 1.0 1.2 5.7 2018-19 CHA 54 15 57.1 0.0 63.7 1.5 3.1 4.6 0.6 1.9 0.2 0.6 0.8 4.4 2019-20 CHA 53 19 54.3 0.0 60.3 2.3 3.5 5.8 0.9 2.2 0.2 0.9 0.9 7.4 2020-21 CHA 66 20 58.7 0.0 44.8 2.1 3.2 5.3 1.2 2.1 0.3 1.1 1.1 5.0 2021-22 PHX 36 14 59.3 0.0 53.5 1.8 2.9 4.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.7 5.8 2022-23 PHX 61 14 57.8 0.0 35.7 1.5 2.8 4.3 0.9 1.9 0.3 0.8 1.4 4.3 2023-24 * All Teams 40 20 56.5 0.0 48.1 1.6 3.7 5.2 1.3 2.2 0.3 1.1 0.9 4.3 2023-24 * MEM 30 24 56.3 0.0 47.8 1.9 4.5 6.4 1.7 2.7 0.3 1.3 1.1 5.2 2023-24 * OKC 10 7 58.3 0.0 50.0 0.5 1.3 1.8 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3 1.8 2024-25 SAN 6 16 66.7 0.0 28.6 1.5 3.5 5.0 0.8 1.7 0.5 1.0 1.0 5.7 Total 845 20 53.6 0.0 55.2 1.9 4.0 5.9 0.7 2.2 0.3 0.9 1.3 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.