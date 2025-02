À Boston, les Cavaliers ne joueront pas « un match à la vanille »

Cleveland est en route vers une saison régulière quasi irréprochable. Après avoir attaqué l’exercice 2024/25 par 15 victoires, les hommes de Kenny Atkinson ont maintenu le pied sur l’accélérateur jusqu’au All-Star Break et ont repris avec le même appétit.

Le collectif carbure à plein régime, entre la traction arrière Garland/Mitchell et les tours jumelles Evan Mobley et Jarrett Allen qui font la loi dans la peinture. S’ajoute à cela un collectif qui évolue dans la bonne humeur, et en pleine confiance, avec des « role players » au diapason, qui brillent chacun leur tour, à l’image de Ty Jerome qui reste sur une semaine exceptionnelle, à plus de 21 points, à 58.8% de réussite à 3-points, 3 rebonds et 2.6 passes décisives sur ses trois derniers matchs, en 21 minutes disputées en moyenne.

Encore des choses à se prouver…

Les voilà aujourd’hui à huit victoires de suite, avec une belle avance sur leurs poursuivants, et notamment sept défaites de moins de Boston et dix sur les Knicks, qu’ils ont étrillés il y a tout juste une semaine (142-105).

À un peu moins de deux mois de la fin de la saison régulière, les Cavaliers estiment pourtant avoir encore des choses à se prouver. Le nouveau défi qui se présente à eux sera d’essayer d’aller gagner à Boston ce soir, comme un ultime accomplissement avant de passer aux choses sérieuses.

« On joue bien. Maintenant le vrai test, c’est Boston. On va voir si on peut rester sur des standards aussi élevés que les nôtres en ce moment, pour y aller et aller chercher la victoire. On doit encore prouver qu’on peut les battre, et les battre chez eux notamment », a ainsi déclaré Kenny Atkinson.

Dans la même situation, d’autres équipes auraient pu brouiller les pistes en vue d’éventuelles retrouvailles en playoffs, en évitant de mettre en place leur meilleur plan de jeu. Le coach des Cavaliers a de son côté assuré que ce ne sera pas le cas et qu’on aurait droit à un vrai combat, et pas à un « match à la vanille ».

« On va y aller les armes à la main. On se doit d’y aller pour gagner. Tout donner sur le terrain, et ensuite, après le match, on aura une idée de ce qu’on peut faire en playoffs. Mais on ne va rien cacher », a-t-il ajouté.

Boston, habitué à être l’équipe à abattre

En plus d’être l’équipe à abattre, Boston est aussi l’équipe qui a mis fin au départ canon de Cleveland fin novembre, puisque c’est au TD Garden que les Cavaliers ont concédé leur première défaite de la saison.

Le contexte sera un peu différent ce soir. Cleveland va se présenter au complet et avec le couteau entre les dents, alors que du côté des Celtics, Jrue Holiday (doigt), Jaylen Brown (cuisse) et Luke Kornet (raisons personnelles sont toujours incertains. Quoiqu’il arrive, les coéquipiers de Jayson Tatum sont prêts à en découdre, eux qui sont désormais habitués à affronter des équipes hypermotivés à l’idée de faire tomber les champions en titre…

« Ces dernières années, on a eu les meilleures versions de toutes les équipes. Maintenant, c’est tous les soirs, on affronte les équipes dans leur meilleure forme. On est un peu le standard, et c’est comme ça pour chaque équipe championne NBA lors de la saison suivante. On fait du super boulot dans la façon dont on répond, et je n’ai aucun doute sur le fait que ce sera encore le cas ce vendredi soir », a souligné JT.