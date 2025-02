Ty Jerome sait intégrer les recrues chez les Cavs. En particulier quand il s’agit de De’Andre Hunter, un de ses meilleurs amis qu’il a retrouvé ces dernières semaines après le transfert de l’ancien des Hawks dans l’Ohio. Les deux joueurs se connaissent de longue date, quand ils étaient coéquipiers en NCAA à la fac de Virginia, entre 2017 et 2019. Et quoi de mieux alors comme préparation au choc à Boston vendredi soir… qu’une petite virée à Disneyland ?

Le meneur remplaçant a publié ce mercredi sur Instagram une photo de lui et De’Andre Hunter en pleine attraction à Orlando, tout sourire comme deux adolescents en pleine virée.

Le symbole d’une équipe de Cleveland où l’esprit d’équipe a pris une autre dimension cette saison, au point d’être aux yeux de tous une des principales raisons de la superbe saison de la franchise. Dans une vidéo postée mi janvier avant le match au Thunder, les Cavs étaient invités à donner l’aspect qui a le plus grand impact sur leur succès.

« La camaraderie, beaucoup de bonnes sensations dans cette équipe, on s’amuse beaucoup ensemble » évoquait Jarrett Allen. « Traîner ensemble sur et en-dehors du terrain, sentir cet amour fraternel » assurait Isaac Okoro, quand Caris LeVert, envoyé depuis à Atlanta évoquait « l’alchimie ». Ce que la franchise affiche comme les « cinq C » pour qualifier son ADN : communauté, camaraderie, connexion, confiance et continuité.

De’Andre Hunter déjà pleinement intégré

« Nous avons un groupe spécial » confirmait Ty Jerome après la victoire écrasante des siens mardi sur le parquet d’Orlando, dans des propos relevés par The Athletic. « C’est ma quatrième équipe et vous ne trouvez pas ça souvent en NBA. Tout le monde est altruiste. Nous avons tous des objectifs individuels mais gagner est notre préoccupation première. On veut voir tout le monde réussir. On est sincèrement heureux les uns pour les autres. »

Ty Jerome n’est pas le premier à tenir des propos pareils sur ses coéquipiers. Mais difficile dans son cas et celui de ces Cavaliers d’y voir un simple exercice de communication. The Athletic décrit les petits sauts de cabri d’un Kenny Atkinson surexcité au moment de revenir vers son banc après le troisième panier à 3-points de De’Andre Hunter dans le premier quart-temps contre le Magic. Ou encore le « Boooom » de Ty Jerome à Isaac Okoro après le panier longue distance inscrit par l’ailier, que l’on pouvait même entendre lors de la retransmission TV du match. Des petits signes qui ne trompent pas sur le bonheur partagé par les joueurs de l’effectif.

Une victoire à Boston comme juge de paix ?

Ce bonheur, Cleveland espère le voir perdurer vendredi sur le parquet des Celtics, leurs dauphins de l’Est, à 6,5 matchs derrière. Vainqueurs dans leur antre, les Cavaliers avaient en revanche échoué de trois points lors de leur premier déplacement au TD Garden cette saison. L’occasion d’asseoir un peu plus leur domination est idéale avec une série de huit victoires pour la confiance.

« On doit encore prouver qu’on peut les battre chez eux » modérait Kenny Atkinson mardi. « On va aller là-bas, vent dans le dos, viser la victoire quoi qu’il en coûte, tout tenter face à eux. Et après le match, on prendra du recul et on se demandera : ‘Hey, est-ce qu’on peut faire ça toute une série de playoffs ?' ».

Les Cavaliers auront besoin de leur bonne humeur et cet état d’esprit pour poursuivre leur très belle saison. Leur premier objectif est déjà réussi : Cleveland est d’ores et déjà assuré de jouer les phases finales depuis sa victoire contre Memphis dimanche dernier, le 23 février. Une précocité rarement vue dans l’histoire de la ligue alors que le record appartient aux Bucks en 2020, également le 23 février, mais à une époque pas si lointaine où le play-in n’existait pas encore, et une qualification signifiait une place dans le Top 8 de sa conférence.