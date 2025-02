Luka Doncic a-t-il oublié son shoot à Dallas ?

5/14, 6/13, 5/18, 10/22, 6/17 et 6/20. Depuis son arrivée aux Lakers, Luka Doncic n’a jamais dépassé les 50% de réussite au tir, et il y tourne donc à 19.3 points de moyenne, à 37% au tir dont 22% de loin…

Cette nuit, face aux Wolves, il a encore arrosé, ratant ses huit premières tentatives extérieures, et même dix tirs consécutifs, entre la moitié du premier quart-temps et la moitié du quatrième quart-temps. Avant de rentrer un layup avec la faute, et surtout ce 3-points sur une jambe très compliqué, dans le « money-time » !

Son père, Sasa Doncic, pouvait alors se couvrir le visage avec ses mains. Car il était ébloui par le talent de son fils ? « Il s’est probablement surtout dit : ‘Enfin, il a réussi un tir' » s’amuse la star de Los Angeles. « Je ne crois pas qu’il était surpris, je crois qu’il s’est juste dit que j’avais enfin réussi à mettre un tir. »

Des tirs trop compliqués ?

Car comme au match précédent face à Dallas, Luka Doncic n’a jamais semblé en rythme au niveau du tir, balançant même quelques vilaines briques. Son stepback à 3-points est déréglé, et même ses tirs près du cercle ou à mi-distance ne tombaient pas dedans. Un souci qu’il va évidemment devoir régler à l’approche des playoffs.

« C’est important pour moi. Il faut en passer par des bas pour atteindre les sommets, et je dois retrouver mon rythme, et mettre ces tirs plus faciles. C’est un gros défi pour moi » confirme-t-il, alors qu’il est encore en pleine adaptation à de nouveaux coéquipiers, et encore en phase de reprise suite à sa blessure au mollet. D’ailleurs, il n’est pas sûr qu’il puisse tenir sa place la nuit prochaine, pour le derby face aux Clippers.

Ce n’est évidemment pas la première fois que Luka Doncic connait des soucis d’adresse, mais son TS% (« True Shooting Percentage », le pourcentage de réussite qui mesure l’efficacité au tir en prenant en compte l’efficacité du 3-pts et des lancers-francs) moyen depuis son arrivée aux Lakers n’est que de 47.4% et il faut remonter à la saison rookie du Slovène, qui fête ses 26 ans aujourd’hui, pour trouver une moyenne glissante sur six matchs plus faible…

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 27 35 45.1 33.7 76.4 0.8 7.6 8.4 7.7 2.7 2.0 3.3 0.5 26.4 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 * LAL 5 29 38.1 25.0 75.0 1.2 7.8 9.0 7.0 3.0 1.8 3.0 0.8 19.0 Total 427 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.