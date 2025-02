Premier triple-double en carrière pour Zion Williamson

Il n’y a pas de quoi sauter au plafond pour les Pelicans, vu leur saison et leur bilan (16-43), néanmoins, avec trois victoires de suite et quatre en cinq matches, Zion Williamson et ses coéquipiers peuvent au moins sourire ces derniers temps. Surtout l’intérieur, qui vient de réussir le premier triple-double de sa carrière à Phoenix, avec 27 points (13/17 au shoot), 11 passes et 10 rebonds.

« C’est une piqûre de rappel pour la NBA, les fans, pour tout le monde. Voilà ce qu’il peut être soir après soir », estime ainsi le coach de La Nouvelle-Orléans, Willie Green. « C’est génial », commente la star des Pelicans. « C’est drôle car il y a tellement de fois où j’ai pensé le faire, mais je n’ai jamais forcé les choses. Là, mes coéquipiers m’ont dit qu’il fallait que je le fasse. Merci au coach, merci à eux. »

Avec 12 points en dernier quart-temps, Zion Williamson a fait plier les Suns et ainsi confirmé qu’il était bien le leader incontesté de Pelicans depuis quelques semaines. « Il a été fantastique et nous a portés dans la fin de partie. Il est incroyable », se réjouit le coach des Pelicans.

Pourtant, il n’a joué que 31 minutes dans l’Arizona. Et cette saison, avec seulement 28 minutes pour s’exprimer, il tourne tout de même à 24.3 points, 7.5 rebonds et 5 passes de moyenne.

« Ces soirées sont importantes pour la confiance et me rappellent qui je suis », conclut-il ainsi.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 21 28 55.1 25.0 64.6 2.8 4.6 7.4 4.7 2.9 1.3 3.1 0.9 24.2 Total 205 32 58.8 33.0 69.0 2.3 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.