Zion Williamson désormais leader incontestable des Pelicans

Déjà catastrophique sur le plan des résultats et des blessures, la saison des Pelicans a pris un nouveau tournant en une semaine, entre le dernier jour de janvier et le 6 février. Le 31 janvier, Dejounte Murray se rompt le tendon d’Achille et en termine avec sa saison. Six jours plus tard, Brandon Ingram est transféré à Toronto. Zion Williamson et New Orleans entrent dans une nouvelle phase.

« Perdre deux joueurs comme Ingram et Dejounte dans la même saison, c’est beaucoup à gérer pour une équipe. Ces gars étaient tellement importants pour nous. C’est un énorme vide à combler », résume Jose Alvarado.

Remplir le vide et devenir le nouveau leader de l’équipe, c’est la mission de Zion Williamson, qui venait de revenir de blessure après avoir manqué de longues semaines.

« D’un point de vue leadership, il fait des choses qu’il n’avait jamais faites auparavant et il est bien plus vocal qu’il ne l’a jamais été. Il adopte l’opportunité qu’il a de prendre le contrôle de cette équipe », soulignait mi-février David Griffin, le président des opérations basket de la franchise.

Une sensation confirmée par Willie Green désormais. « Il va clairement avoir des responsabilités sur ses épaules. Il continue de progresser, de faire ce qu’il fait sur les parquets. Même avec un temps de jeu réduit, il évolue à haut niveau », constate le coach des Pelicans.

Plus de responsabilités, moins de poids sur la balance

Depuis son retour, le 7 janvier, en quinze matches, Zion Williamson tourne à 24.8 points, 7.1 rebonds, 4.8 passes et 1.6 interception de moyenne en seulement 27 minutes. En leader, il veut montrer l’exemple malgré les défaites qui s’accumulent depuis le début de cet exercice 2024/25.

« On construit des standards, on décide ce qu’on veut être pour que, ainsi, la saison prochaine, on n’ait pas besoin de trouver notre identité, qu’elle soit déjà là », indique le double All-Star qui afficherait, selon un confrère d’ESPN, 119 kilos sur la balance, bien loin des 130 qu’il avait au moment de sa Draft, en 2019.

« C’est dingue ce qu’il est capable de faire sur le terrain, même avec des minutes limitées. Il faut souligner son travail pour être dans cette position », salue Willie Green. « Il est extrêmement talentueux, on le sait tous, et il est aussi très intelligent sur le parquet. »

Ayant perdu du poids, progressé en défense et avec ce costume de leader qu’il doit porter et assumer pendant plusieurs mois, Zion Williamson a les cartes en mains pour montrer à New Orleans qu’il peut incarner l’avenir de la franchise. Car, rappelons-le, les dirigeants auront la possibilité de le couper cet été.

« Je le trouve bien plus concentré », assure Trey Murphy. « Il prend les choses très sérieusement. On peut voir son regard, qui a changé. Il est prêt à construire une alchimie, à trouver les solutions pour l’équipe. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 21 28 55.1 25.0 64.6 2.8 4.6 7.4 4.7 2.9 1.3 3.1 0.9 24.2 Total 205 32 58.8 33.0 69.0 2.3 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.