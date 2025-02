Quand la Scoot Zeros II se fait un prénom

Lentement mais sûrement, Scoot Henderson est en train de se faire sa place dans la ligue. Présenté comme un possible « franchise player » lors de sa Draft en 2023, lorsqu’il a été mis en concurrence avec Victor Wembanyama, le meneur de jeu de 21 ans a dû prendre un peu plus de temps que prévu pour trouver sa place.

Chacune de ses sorties est en tout cas un pas de plus dans la bonne direction, le sophomore de Portland tournant notamment à plus de 13 points et 5 passes décisives depuis le début de l’année 2025, avec également une remarquable adresse à 3-points, au delà de la barre des 40% de réussite !

L’avenir dira si Puma avait vu juste en lui confiant une collection signature dès son arrivée en NBA. La Puma Scoot Zeros II est en tout cas une belle réussite, dans la lignée du modèle précédente, que ce soit en terme de design ou au niveau des qualités techniques, avec une grosse dose de mousse Nitro pour composer la semelle intermédiaire, et des motifs sur la tige qui agissent également sur le maintien.

Pour ce deuxième coloris disponible en France, Puma a misé sur la version « Sterling », rappelant le vrai prénom de « Scoot » Henderson. La tige se décline entre blanc, noir, gris et violet, avec une touche holographique à l’avant du pied. Le « S » de Sterling apparaît sur le talon et à l’avant du pied.

La Puma Scoot Zeros II est en vente sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.