Le Magic n’est plus du tout d’attaque

Sacrée ironie du sort pour Paolo Banchero. Avec ses 26 points (9/22 dont 1/7 de loin…), l’intérieur du Magic a terminé meilleur marqueur d’une rencontre perdue de 40 points face aux Cavs, et d’une grande pauvreté offensive pour son équipe.

82 points marqués, 37% aux tirs dont 18% de loin… Le club d’Orlando a signé l’une de ses pires productions de la saison en la matière. « C’est incompréhensible, on s’est fait botter les fesses », résume crûment Jamahl Mosley, dont l’équipe a été contenue à seulement 16 points inscrits dès le premier quart-temps.

Cette lourde défaite face à la meilleure équipe de la ligue est symptomatique des soucis offensifs du Magic depuis le début de saison. En valeur absolue, la formation floridienne dispose de la pire attaque de la ligue avec 104 points de moyenne. Elle « brille » particulièrement pour sa maladresse derrière l’arc : seulement 30.4%.

La dernière équipe NBA à shooter aussi mal au-delà la ligne à 3-points était les Charlotte Bobcats de 2011/12, qui n’avaient converti que 29.5% de leurs tirs à 3-points. Et qui, avec un bilan de 7v-59d au cours d’une saison écourtée par le lock-out, ont terminé avec le pire pourcentage de victoires de l’histoire de la NBA.

L’exemple Kentavious Caldwell-Pope

Heureusement, cette maladresse lointaine et ces soucis à marquer sont compensés par une défense féroce (la 2e la plus efficace de la ligue), ce qui permet au Magic d’afficher un bilan quasiment à l’équilibre (29 victoires – 31 défaites). Mais au regard de la qualité des tirs généralement obtenus, on s’interroge.

Exemple avec Kentavious Caldwell-Pope, un shooteur recruté cet été précisément pour booster cette adresse extérieure, qui livre son pire exercice en carrière : 30.5% cette saison, six points de moins que depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

« C’est un problème tout au long de la saison, la confiance et peut-être le fait de trop penser à certaines choses. Tout ce que vous pouvez faire, c’est travailler sur votre jeu, continuer à travailler dur, avoir confiance dans le jeu et vivre avec les résultats. Aujourd’hui, on a un peu baissé la tête », regrette Franz Wagner.

« Rater des tirs à 3-points n’est pas l’unique raison pour laquelle on a perdu le match », note de son côté Paolo Banchero pointant du doigt des soucis d’organisation, de communication et pour la mise en place des systèmes. « C’était un match embarrassant », qualifie le leader de la ligue pour qui des choses doivent changer dans le jeu du Magic.