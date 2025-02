Jimmy Butler et Draymond Green, le duo infernal

Certes, ce n’étaient que les Hornets en face, mais les Warriors ont signé cette nuit une sixième victoire en sept matches depuis l’arrivée de Jimmy Butler, et tous les voyants sont au vert. Il y a encore un mois, les fans de Golden State auraient tremblé à l’idée que Stephen Curry et les siens se prennent les pieds dans le tapis face à une équipe de bas de tableau.

Mais depuis que Jimmy Butler est arrivé, il règne une grande sérénité dans le groupe, et Steve Kerr peut se permettre de faire tourner. Son petit plaisir ? Observer la complicité entre Jimmy Butler et Draymond Green.

Draymond Green trouve que Jimmy Butler parle trop !

« C’est vraiment sympa de voir Draymond et Jimmy ensemble… Notamment sur les couvertures défensives puis dans le partage du ballon en attaque » apprécie Steve Kerr. « Il y a eu ces deux actions consécutives où ils se sont offerts des lay-up ».

À écouter Steve Kerr, Jimmy Butler a redonné vie à Draymond Green. « C’est toujours agréable de voir Draymond quand il est impliqué et plein d’énergie comme ça, et qu’il croit en ce qu’on fait. C’est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, et il est dans un bon état d’esprit en ce moment. »

Ce qui amuse encore davantage Steve Kerr, c’est lorsqu’on lui dit que Draymond Green trouve que Jimmy Butler… parle trop ! « C’est assez ironique que Draymond dise ça de quelqu’un d’autre. Mais défensivement, c’est quelque chose qu’on apprécie. On veut que tout le monde parle, on veut qu’ils discutent, qu’ils crient les couvertures. S’ils sont en aide, c’est toujours utile toujours d’entendre une voix derrière soi en défense. Jimmy a clairement apporté ça, et les deux ensemble sont vraiment impressionnants. »

Quant à Jimmy Butler, il assure qu’il est le même qu’au Heat, focalisé sur les victoires. « Je sais quel type de joueur je suis… Avec moi, il n’y a que la victoire qui compte, et il s’agit uniquement de gagner avec ce groupe. C’est une franchise qui a gagné au niveau le plus élevé, et j’espère que je vais les aider à gagner à nouveau. »