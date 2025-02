Un super code promo pour fêter la présence de DearBBall dans « Court Of Gold »

Une marque française sur Netflix ?! Oui, et pas n’importe laquelle : DearBBall fait son entrée dans la série événement Court of Gold ! Dans ce docu-série qui plonge au cœur de la quête de l’or olympique, on aperçoit Bam Adebayo porter fièrement une tenue complète DearBBall, avec le hoodie BAMONTE et le short en mesh Premium « USA Royauté ».

Pour fêter ça, on vous gâte :

-10% sur toute la boutique avec le code BUSA

-30 euros sur les shorts en mesh Premium avec le code BUSAshorts

Des nouvelles éditions PREMIUM « GOLD » pour représenter les plus grandes quêtes vers l’or

Des pièces chargées d’Histoire et de culture basket

Chaque édition rend hommage à un moment clé du basket international. Vous retrouverez des t-shirts, sweats, sweats à capuche et des shorts premiums :

DAGGER : Ce tir assassin venu d’une autre dimension qui a scellé le destin de l’Équipe de France.

TheGOAT : Inspiré de la Dream Team 92 là où tout a commencé. La première fois que se rassemblent les meilleurs joueurs NBA dans une équipe, une domination totale pour l’or.

BAMONTE : L’histoire inspirante de Bam Adebayo, qui a grandi dans un mobil-home avec sa mère avant de devenir double champion olympique.

TheKING : le capitaine de TeamUSA

Une véritable fierté « Made in France », et c’est à vous maintenant de porter la culture basket au quotidien ou sur le terrain. Profitez du code BUSA (-10% sur la boutique) et du code BUSAshorts (-30 euros sur les shorts en mesh Premium).