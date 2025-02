Jordan Poole et Brian Keefe marchent à la confiance et à l’honnêteté

Il y a un an, quasiment jour pour jour, le 22 février 2024, Jordan Poole commençait une rencontre sur le banc, sur décision de Brian Keefe. Il faut rappeler que l’ancien des Warriors était alors au fond du trou, avec des performances très décevantes et une attitude plus que douteuse, régulièrement moquée. Certes, cette expérience en tant que remplaçant ne durera que quelques jours – trois semaines au final – mais elle fut difficile à avaler pour le joueur.

« J’ai été très clair : on aurait pu être aller dans une autre direction pour me faire avancer plutôt que de me mettre sur le banc », se rappelle Jordan Poole pour The Athletic. « Mais Brian Keefe a lui aussi été très clair et très catégorique. »

« C’est comme ça que je fonctionne avec les gars : je dis les choses directement et j’espère qu’ils l’accepteront avec le temps »

Le coach des Wizards voulait alors le relancer en lui donnant davantage le ballon avec les remplaçants et en évoluant principalement face aux bancs adverses. De plus, cette relégation allait servir de motivation, le joueur étant déterminé à prouver à son entraîneur qu’il avait pris une mauvaise décision.

« Bravo à lui, car ce n’est pas facile. Il était un de nos meilleurs joueurs et il a accepté cela parce qu’il est comme ça. Son caractère se révèle dans les moments compliqués. C’est un beau compliment à lui faire. Je lui ai dit qu’il n’allait sans doute pas aimer cela, que je ne voulais pas qu’il aime ça d’ailleurs, mais qu’il en avait besoin », se souvient Brian Keefe. « C’est comme ça que je fonctionne avec les gars : je dis les choses directement et j’espère qu’ils l’accepteront avec le temps. »

Cette honnêteté et cette exigence sont la base de la relation entre les deux hommes. « Le coach met Jordan Poole au défi constamment. Il le pousse à être meilleur tout le temps. Ce genre de responsabilités vous pousse à devenir un meilleur joueur. J’ai vu Jordan progresser grâce à ça », indique Corey Kispert. « Le coach lui parle de tout, des bons comme des mauvais moments, et garde le cap. Il lui dit la vérité, ne cache rien. Jordan a besoin de ça et il n’a cessé de s’améliorer », ajoute Bilal Coulibaly.

Le champion 2022 voulait que Brian Keefe reste sur le banc

Avec 21 points, 4.8 passes et 1.4 interception de moyenne, plus 37% de réussite à 3-pts, le champion NBA 2022 avec les Warriors réalise ses records en carrière. Mais outre les chiffres, il y a aussi son impact chez les jeunes Wizards (Bub Carrington, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George), au milieu d’une saison de détresse où les défaites plombent le moral du groupe.

« Il est positif 99% du temps, a toujours le sourire et nous pousse toujours à devenir meilleur, encore et encore. Il sait ce que c’est d’être un rookie et s’assure qu’on ne baisse jamais la tête », dit Kyshawn George.

Ainsi, les semaines de février et mars 2024 n’ont pas entamé la confiance du joueur envers son coach. The Athletic glisse même que, durant la dernière intersaison, quand les dirigeants ont réfléchi à trouver un nouvel entraîneur, des joueurs ont demandé que Brian Keefe, alors intérimaire, soit confirmé. Parmi eux, il y avait Jordan Poole.

« Je peux lui poser des questions sur ce que je vois. Il me dit ce qu’il voit, comment il sent les choses, ce qui est nécessaire de faire, ce qu’on doit changer », liste le « combo guard » sur sa relation avec son entraîneur. « Tout part de son amour du jeu. Je sais à quel point il est bon et sincère en dehors du parquet. Donc, quand il nous coache durement et nous pousse, je sais qu’il le fait parce qu’il veut tirer le meilleur de nous-mêmes. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 50 31 41.8 37.1 87.3 0.5 2.7 3.2 4.8 3.2 1.4 3.3 0.5 21.0 Total 394 28 41.9 34.2 87.7 0.4 2.3 2.7 3.8 2.6 0.9 2.3 0.3 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.