Dix ans que les Pistons attendaient ça !

Durant les dernières secondes de la rencontre remportée face aux Clippers, Jalen Duren, visiblement en recherche de souffle, a fait plaisir au public avec un simple geste : un « sept » fait avec ses doigts et ses mains. Sept, pour sept victoires de suite des Pistons.

La franchise de Detroit n’avait plus connu pareille séquence positive depuis la saison 2014/15, avec sept succès d’affilée entre fin décembre 2014 et début janvier 2015. Dix ans et quelques jours après donc.

« On a encore l’impression de devoir gagner le respect de la ligue et c’est le cas. Chaque soir, on doit jouer avec cette envie, cette urgence », annonce Cade Cunningham. « On a été meilleur dans ce domaine au fil de la saison, en réussissant à maintenir cette urgence chaque match. Si on a réussi à rester à flot, c’est grâce à ça. »

Et s’ils finissaient dans le Top 4 de l’Est ?

La situation des Pistons est très bonne : ils n’ont qu’une victoire de retard sur les Bucks et les Pacers et peuvent encore espérer décrocher la quatrième place de la conférence Est ! De plus, avec neuf succès d’avance sur la dernière place du « play-in », leur billet est validé ou presque. Mais comme ils sont actuellement à la sixième place, avec 3.5 succès d’avance sur Orlando, ils peuvent se qualifier directement pour le premier tour des playoffs en avril. Qui l’aurait cru en octobre dernier ?

Et ce qui rend cette série encore plus savoureuse, c’est la manière contre les Clippers. Le match fut un défi physique permanent, très âpre par moments mais Jalen Duren et ses coéquipiers ont tenu jusqu’à la fin en faisant les efforts en défense, malgré certains passages moins aboutis en attaque.

« Il a fallu du courage. Ce fut compliqué et les deux équipes étaient un peu fatiguées. Le style des Clippers est dur, rugueux et physique, avec des mains qui sont partout, qui arrachent, qui tiennent les ballons et les joueurs », analyse JB Bickerstaff. « Je ne pourrais pas être plus fier de mes joueurs, pour avoir montré leur résilience et leur dureté mentale. Certains étaient fatigués, mais ont trouvé un moyen de jouer le match à leur rythme et de le faire tourner en notre faveur. »

L’historique série des Pistons va néanmoins être mise à rude épreuve avec la réception des Celtics ce mercredi, puis celle des Nuggets vendredi.