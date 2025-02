Les Wizards ont enfin tenu une équipe sous les 100 points…

Les Wizards d’Alex Sarr et de Bilal Coulibaly n’égaleront pas le Jazz de la saison 2022/23. Cette saison-là, les coéquipiers de Rudy Gobert n’étaient pas parvenus à finir une rencontre avec moins de 100 points encaissés. Pour Washington, il aura fallu attendre le 57e match de la saison, et la venue de Brooklyn pour y parvenir. Avec une victoire à la clé (107-99) et des Nets maintenus à 12 points dans le dernier quart-temps.

« Cela dépend de tout le monde » lance Marcus Smart, ancien meilleur défenseur de la NBA. « Comme on le sait tous, cette équipe de Brooklyn ne baisse jamais les bras. Ils vous testent des deux côtés du terrain. »

Un effet Marcus Smart ?

Auteur de 10 points face aux Nets, Marcus Smart s’imaginait jouer les playoffs avec les Grizzlies, et le voilà à 25 matches des congés. Mais c’est un pro, et comme Khris Middleton, il va jouer son rôle de mentor à fond.

« Il y a peut-être des gens qui se sont assoupis, comme je n’ai pas joué depuis deux ans, et ils m’ont probablement oublié. Ce qui est bien, c’est que je m’y suis habitué et je continue à faire ce que je sais faire » poursuit-il.

Le plus impressionnant dans la victoire des Wizards à Brooklyn, c’est qu’ils ne vont encaisser que deux lancers dans les cinq dernières minutes !

Au coeur de ce « money time », on a vu Marcus Smart provoquer un passage en force, et haranguer le public.

« Nous avons résisté à la tempête », résume Brian Keefe, l’entraîneur des Wizards. « Nous n’avons pas réalisé un match parfait. Nous avons marqué 40 points en deuxième mi-temps. Nous avons eu du mal à marquer par moments. Nous sommes encore en train de trouver des automatismes avec les nouveaux. Mais cela ne nous a pas empêchés de rester compétitifs et de rester dans le match. Nous avons vraiment gagné le match en défense. »