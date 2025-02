Karlo Matkovic prêt à saisir sa chance

Alors que Yves Messi aura son mot à dire dans la course au Rookie Of The Year, un autre débutant des Pelicans pourrait profiter de la fin de saison pour se montrer. Il s’agit du Croate Karlo Matkovic. Baladé entre la G-League et la NBA depuis le début de saison, il a signé dimanche sa meilleure marque avec 19 points dans la victoire face aux Spurs. De quoi envisager la fin de saison avec optimisme.

« Il faut que je trouves mes spots, et que je m’applique quand je reçois le ballon. En gros, c’est tout » assure-t-il à propos de sa réussite. « Les coéquipiers m’ont trouvé quand j’étais ouvert et j’ai eu quelques opportunités faciles. »

Puisque les Pelicans sont déjà tournés vers la Draft et la saison prochaine, Willie Green va pouvoir lui donner davantage de temps de jeu. A 23 ans, Matkovic n’a plus trop de temps à perdre, mais il s’est habitué à faire les allers-retours entre la G-League et la NBA.

« Je suis ici, puis à Birmingham, et vice-versa. J’ai eu des minutes, puis je n’en ai pas eu. Je pense que cela fait partie du parcours. C’est comme ça depuis le début : la Draft, la mise à l’écart, la progression…. Je pense que c’est comme ça que ça doit se passer ».

Il le répète, il n’y a aucune frustration, et que de l’enthousiasme. « Je profite de chaque instant sur le terrain, et j’essaie de prendre du plaisir. D’où je viens, peu de gens sont parvenus à ce niveau. Je suis reconnaissant d’avoir ma chance, et de chaque minute qu’on m’accorde ».

Karlo Matkovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NOP 19 15 54.8 33.3 100.0 1.4 2.4 3.8 0.8 2.3 0.5 1.0 1.2 4.6 Total 19 15 54.8 33.3 100.0 1.4 2.4 3.8 0.8 2.3 0.5 1.0 1.2 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.