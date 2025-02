Scottie Barnes s’envoie des fleurs après sa performance contre Kevin Durant

Cette saison, Kevin Durant n’a terminé une rencontre sous la barre des 20 points qu’à trois reprises. Sans conséquence puisque les Suns ont alors remporté les trois matches. L’exception, c’est désormais le déplacement à Toronto, avec 15 petits points – son pire total de la saison – et une défaite de Phoenix. Et si l’ailier est passé à côté, c’est notamment à cause du travail de Scottie Barnes.

« J’étais impatient d’affronter un des plus grands de tous les temps, un futur Hall of Famer. On sait ce que Kevin Durant peut faire, il peut marquer de partout. J’étais très excité et prêt pour ce duel. J’adore ça », explique le joueur de Toronto.

Le huitième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a terminé avec 15 points donc, à 5/15 au shoot dont 0/5 à 3-pts, et deux ballons perdus. Sur plusieurs possessions, Scottie Barnes fait son maximum pour le gêner, DKevin urant étant à 1/8 au shoot face à lui. Le All-Star de Toronto est également présent lors des deux passes ratées par « KD ». Forcément, participer au pire match de la saison du MVP des Finals 2017 et 2018, ce n’est pas rien.

« Je pense être un défenseur de haut niveau, un des meilleurs de la ligue. Je peux défendre sur plusieurs postes, je peux changer, mettre la pression car je bouge bien pour ma taille et je lis bien les choses », n’hésite pas à déclarer Scottie Barnes. « Je bouge vraiment bien pour ma taille donc je peux lui rentrer dedans. Si on laisse Durant faire ce qu’il veut avec le ballon, on va se faire afficher donc il faut l’empêcher d’avoir le ballon, lui rentrer dedans et contester le plus possible ses tirs. »

« Il n’est pas reconnu comme un des meilleurs défenseurs de la ligue »

Le leader des Raptors n’est pas le seul à s’envoyer des fleurs. Kevin Durant aussi rend hommage à son travail. « Ils ont fait un bon boulot collectivement pour faire des prises à deux, même quand je n’avais pas le ballon, pour me couper du jeu. Scottie est très bon dans ce domaine, étant grand et athlétique », souligne l’ailier de Phoenix qui assume la défaite des siens, en regrettant de ne pas avoir « mis assez de tirs dans ce match ».

Darko Rajakovic, jamais le dernier pour saluer les performances de sa star, ajoute sa pierre. « Cela en dit beaucoup sur les médias. Je l’ai souvent dit : il n’est pas reconnu comme un des meilleurs défenseurs de la ligue. On ne parle pas assez de ça, de ce qu’il fait défensivement pour l’équipe. Peut-être est-ce à cause de notre bilan. Mais si on a des yeux, si on regarde les matches, on voit qu’il fait partie des meilleurs », assure le coach.

En tout cas, Scottie Barnes ne doute pas et enfonce le clou face aux propos de son entraîneur. « Je pense que je suis naturellement un bon défenseur pour m’occuper des stars », lance-t-il. « J’essaie de tout lire sur le terrain, en faisant mon propre plan, comme Draymond Green le fait, en voyant les choses, en m’ajustant et les coaches font un bon boulot pour me permettre de faire ça car ils savent à quel point je suis intelligent en défense. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 43 35 44.5 26.4 77.4 1.5 6.4 7.9 6.3 2.0 1.4 3.0 1.1 19.9 Total 254 35 46.8 30.1 76.6 2.3 5.2 7.5 5.0 2.2 1.2 2.3 1.0 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.