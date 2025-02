Mitchell Robinson se rapproche du grand retour

Enfin, Mitchell Robinson entrevoit le bout du tunnel ! Après un exercice 2023/24 chaotique (31 matchs disputés) qui s’est terminé par une opération de la cheville gauche en mai dernier, le pivot de New York se prépare à un retour qui serait imminent. D’après Shams Charania, celui-ci pourrait même intervenir dans le courant de la semaine, puisque le pivot a multiplié les « scrimmages » ces derniers jours sans problème particulier.

« Je prends mon temps. Je veux être sûr d’être à 100 %, pour éviter d’avoir des rechutes et de nouveaux arrêts, ou des choses comme ça », avait-il expliqué il y a 15 jours. « Cette fois, je vais être intelligent. Avant, j’étais jeune et stupide, et j’essayais de revenir le plus vite possible. Je ne peux plus faire ça ».

Une reprise face aux Sixers pour boucler la boucle ?

Même si Mitchell Robinson s’est fait attendre, le calendrier initial a finalement été respecté avec un retour qui n’était pas espéré avant 2025. Plus studieux dans son approche de la rééducation, il doit encore passer une dernière étape sur le plan médical avant d’obtenir le feu vert du staff new yorkais.

C’est bien évidemment une très bonne nouvelle pour les Knicks qui vont pouvoir étoffer leur rotation à l’intérieur, avec la perspective de finir les matchs avec la paire Towns-Mitchell dans la raquette. À condition que le genou gauche de KAT tienne le coup, puisque ce dernier a ressenti une douleur face aux Celtics dans le 4e quart-temps.

Après la réception de Philadelphie mercredi, la formation de Tom Thibodeau se rendra à Memphis vendredi puis à Miami dimanche.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 Total 320 25 70.1 0.0 51.8 3.7 4.2 7.9 0.6 2.8 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.