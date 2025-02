Andrew Wiggins, une adaptation éclair

Andrew Wiggins aura donc attendu sa troisième sortie avec le Heat, et une prolongation, pour débloquer son compteur de victoires sous ses nouvelles couleurs. Et il n’est pas près de l’oublier puisque c’était chez lui, à Toronto, dans une ville où il n’avait jamais gagné de sa carrière ! « C’est ma première victoire dans cette salle ?!? Impossible… » répond-il quand un journaliste lui glisse l’information. « Je ne le savais pas. C’est plutôt dingue. »

Avec les Wolves et les Warriors, Andrew Wiggins avait joué six fois à Toronto en carrière, et ça s’était toujours soldé par une défaite. Il lui aura donc fallu attendre de passer à l’Est pour briser le signer indien.

« Nous étions tous très heureux pour lui », raconte Erik Spoelstra. « Maintenant, on peut commencer à voir à quoi cela peut ressembler… »

Un état d’esprit impeccable

Même enthousiasme chez Tyler Herro : « C’est un super mec, et on adore l’avoir avec nous. Il va continuer à être de plus en plus à l’aise avec tout ce que nous faisons. Nous essayons de lui donner le plus de vie et de confiance possible. Nous sommes vraiment heureux pour lui. Dimanche, ce sera un nouveau match dans lequel on aura vraiment besoin de sa contribution. »

Ce soir, le Heat défie les Bucks, qui restent sur trois victoires de rang. Pour Andrew Wiggins, la mission sera la même : répondre présent quand les défenses se concentrent sur Tyler Herro et Bam Adebayo. Comme face aux Raptors, lorsqu’il a inscrit 13 points dans le 4e quart-temps et la prolongation.

Comme Jimmy Butler, un « two-way player »

« Cela montre le niveau de ses qualités, et c’est quelque chose dont nous avions besoin. Un joueur supplémentaire, à qui on donne la balle et qui peut faire quelque chose » poursuit Erik Spoelstra.« Comme sur cette action qu’il a menée jusqu’au bout en partant sur sa main gauche. Et puis, c’est un « two-way player », et il réalise des stops importants face à des attaquants intelligents. »

Ce dimanche, Andrew Wiggins fête ses 30 ans, et il prévient que ce succès à Toronto n’est qu’un début. « Il s’agit de s’appuyer sur ce match, et d’en tirer le meilleur. C’est une bonne victoire. Maintenant, nous devons aller à Milwaukee [dimanche], à Atlanta [lundi] et obtenir deux victoires de plus pour bien finir ce ‘road trip' ».