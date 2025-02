Héros masqué, Nic Claxton s’est cru dans un film

« C’est mon premier ‘game winner’ en carrière. Je me suis senti bien, j’ai vraiment eu l’impression d’être dans un film. J’ai vu le tir partir et j’ai juste essayé de le mettre…» Avec son look de Zorro et cette claquette victorieuse face aux Sixers, Nic Claxton est le héros de la soirée.

Sur l’action, on le voit contourner les joueurs des Sixers pour se placer idéalement en cas de loupé de Keon Johnson. Il avait misé sur un tir court, avec un rebond sur la gauche du panier, et il avait vu juste ! « Claxton est un joueur difficile à bloquer. Il est très actif, il saute beaucoup, et il a réussi une action de dingue » témoigne Tyrese Maxey. « Je ne sais pas d’où il arrivait, mais il a pris le rebond et marqué » enchaîne Paul George.

Les Nets aux portes du Top 10 à l’Est

C’est Guerschon Yabusele qui était chargé de le bloquer, mais Nic Claxton a été le plus vif sur l’action. Lui-même ne savait pas que son panier était valide.

« Au départ, je ne savais même pas que j’avais marqué au buzzer, donc j’essayais juste de tout comprendre, et je regardais la foule, je regardais autour de moi. Et je me suis dit : ‘Je crois que c’est bon.’ Puis tout le monde est venu me sauter dessus » raconte-t-il. « C’était une sensation incroyable, une sensation géniale. C’est clairement dans le Top 3 de mes meilleurs moments en carrière. Depuis le temps que je joue au basket, c’est sûrement le deuxième ou le troisième. »

Ce que retient Nic Claxton, aussi, c’est que lui et ses coéquipiers n’ont pas craqué lorsque les Sixers ont effacé un déficit de 17 points, et sont même passés devant dans le « money time ».

« Cela en dit long car nous n’avons pas plié. Nous étions en train de plier, mais nous n’avons pas plié jusqu’au bout. On a plié mais on n’a pas rompu » résume-t-il. « C’est pour cette raison que le fait d’être capable de gagner ce match à l’extérieur est très important pour notre confiance collective. Nous devons continuer à construire et faire la même chose à Washington ».

