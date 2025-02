Les Bleus cibles d’insultes racistes en Croatie

Il n’y a pas que dans les tribunes des stades de football que la racisme s’est malheureusement installé puisque vendredi soir, lors de leur victoire en Croatie, des joueurs de l’Equipe de France ont subi des insultes et des gestes racistes de la part de supporters croates. Sur les réseaux sociaux, la FFBB a annoncé qu’elle allait saisir la FIBA à propos de ces comportements inqualifiables.

« Suite aux insultes racistes dont ont été victimes plusieurs joueurs de l’Équipe de France ce soir à Zadar, lors du match face à la Croatie, la FFBB va adresser dès demain un courrier à la FIBA pour condamner ces actes inacceptables. Elle apporte tout son soutien à ses joueurs, choqués par ces injures ».

Dans les colonnes de L’Equipe, on apprend que Yoan Makoundou a été logiquement très énervé d’entendre des « cris de singe » et que ses coéquipiers ont dû le calmer. « J’ai entendu les insultes, pas les cris de singes, témoigne Théo Maledon. Dans ces moments, on accentue notre communication entre nous. On sait que la vérité et les actions sont sur le terrain. On va vite oublier ce genre de comportement avec la qualification. »