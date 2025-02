Le Magic cafouille complètement sa dernière possession

Un tel niveau de flottement sur un parquet est rare. Santi Aldama venait de manquer ses deux lancers-francs quand Paolo Banchero a capté le rebond. Là-dessus, trois de ses coéquipiers ont fait un geste de la main pour signaler un temps-mort à venir, quand les Grizzlies, qui menaient d’un point, ne savaient pas vraiment s’ils devaient revenir en défense.

Sauf que le temps-mort du Magic en question, à dix secondes de la fin, n’est jamais arrivé. Alors l’intérieur a pris ses responsabilités en attaquant le cercle face à on ne sait combien de Grizzlies. Une tentative manquée à l’instar de sa prestation de la soirée (21 points à 5/21 aux tirs).

Franz Wagner, l’un des plus expressifs dans ces dernières secondes, pouvait mettre ses mains derrière la tête après le buzzer final. Incrédule. Son coach Jamahl Mosley prend la responsabilité de cette drôle de fin de match.

« On a fait rentrer Goga (Bitadze) dans le jeu pour aller au rebond (puis demander) un temps-mort. Et si vous avez remarqué, il y avait un gars qui signalait le temps-mort, et on ne l’a pas eu. À ce moment-là, le ballon était déjà en jeu, donc on pouvait essayer d’avancer. Et là, on se dit que si on peut avoir un tir avec cet élan comme ils sont déséquilibrés, on peut avoir une opportunité rapide », juge le coach du Magic.

Tout le monde ne savait pas

Ce dernier s’est donc ravisé de prendre le temps-mort, en appuyant le geste de ses joueurs, dans l’optique de prendre les Grizzlies par surprise. Sauf que ses joueurs eux-mêmes ont été surpris… « C’est de ma faute. J’aurais dû demander un temps-mort. C’est la partie communication qu’on se doit de gérer. Je vais devoir m’améliorer », poursuit le coach.

Cole Anthony qui avait été remplacé par Bitadze entre les deux lancers-francs d’Aldama, regrette que ses coéquipiers et lui n’étaient « pas tous sur la même longueur d’onde ». Ce qui a généré cette confusion face aux deux scénarios : prendre ce temps-mort, ou laisser Banchero faire la différence « parce qu’on sait qu’il est capable de rentrer ce tir ».

« Dans une situation comme celle-là, tout le monde doit être sur la même longueur d’onde, du staff aux joueurs. Si nous le faisons, tout ira bien. C’est un match qu’on aurait dû gagner, on s’est battus nous-mêmes ce soir », dit encore le meneur dont l’équipe, qui avait fait la cours en tête dans le quatrième quart-temps, a également brillé par sa maladresse aux lancers-francs (23/33).

« Sur la dernière action, que tout le monde ne savait pas ce qu’on voulait faire. Et ce n’est pas la faute d’une seule personne, c’est la faute de tout le monde sur le terrain et sur le banc. C’est pour cela que c’est un sport d’équipe, et ce n’est pas facile à faire, surtout quand il y a 20 000 personnes bruyantes, mais c’est de cela qu’il s’agit », termine Franz Wagner.