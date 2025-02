Dirk Nowitzki : « Je ne serai jamais un fan des Lakers, mais je serai toujours un fan de Luka »

Trois semaines après le transfert de Luka Doncic, passé des Mavericks aux Lakers, c’est un autre ancien membre phare de l’organisation texane qui s’est exprimé à ce sujet. Après Mark Cuban, c’est ainsi Dirk Nowitzki qui a profité d’une intervention à la radio pour partager son ressenti dessus…

« Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais à l’autre bout du monde, en vacances avec ma famille aux Maldives » raconte-t-il dans un premier temps. « En fait, j’étais sur le point d’aller manger et nous devions même rentrer ce jour-là, quand mon téléphone a commencé à sonner… »

Échangé contre Anthony Davis, Luka Doncic a d’abord pensé à une blague quand il a appris cette nouvelle et Dirk Nowitzki « ne pouvait pas y croire » non plus. La légende de Dallas a ensuite fait en sorte d’être présente pour son ancien coéquipier.

« En rentrant, Luka et moi avons évidemment échangé quelques messages » révèle le MVP 2007, sacré champion avec les Mavs en 2011. « Je me suis un peu senti déçu et triste pour lui, il ne s’attendait clairement pas à ça… Il m’a invité à venir le regarder jouer pour son premier match à Los Angeles et j’ai senti que je devais venir pour le soutenir. »

Un sentiment « étrange »

Puis Dirk Nowitzki de détailler, concernant sa relation avec Luka Doncic : « J’ai joué avec lui pendant ma dernière saison, nous nous sommes rapprochés, j’ai essayé d’être son mentor et de l’aider autant que possible ces dernières années. C’est un bon gamin, donc j’ai senti que je devais être là pour lui dans son nouveau chapitre. Il s’est murmuré qu’il était plutôt abattu et déçu de la manière dont les choses se sont déroulées, donc je voulais être là pour lui, pour sa famille, et lui témoigner mon soutien. »

Du soutien, Dirk Nowitzki ne manquera donc jamais d’en témoigner à Luka Doncic, même s’il portera désormais les couleurs des Lakers, l’une de ses anciennes équipes rivales…

« Vous avez vu mon visage… C’était étrange » confie l’Allemand, qui était à Los Angeles pour assister à la première de Doncic sous ses nouvelles couleurs. « C’était surréaliste de le voir jouer pour les Lakers. Je ne serai jamais un fan des Lakers, mais je serai toujours un fan de Luka. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 25 35 45.4 33.9 75.3 0.8 7.4 8.1 7.5 2.8 1.8 3.5 0.4 26.5 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 * LAL 3 27 35.6 20.8 58.3 1.0 5.7 6.7 5.3 4.3 0.7 4.0 0.3 14.7 Total 425 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.6 8.2 2.3 1.2 4.0 0.5 28.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.