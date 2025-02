Face au Magic, Trae Young a vu un arbitrage à sens unique

Avec quelques secondes restantes sur la possession, Cole Anthony était obligé de provoquer quelque chose. Le joueur du Magic a planté ses appuis dans la raquette, puis envoyé un tir désespéré à reculons. Mais récolté, dans sa chute, la faute de Zaccharie Risacher, provoquant l’ire des Hawks et de leur public.

Cette colère des locaux, battus de six points face à l’équipe d’Orlando, n’était pas redescendue après la rencontre. Sanctionné d’une faute technique dans le quatrième quart-temps, pour avoir contesté une faute après un contact sur Goga Bitadze,

Trae Young s’emporte même face à un arbitrage qu’il a trouvé à « sens unique ».

« Ils ont tiré 10 lancers-francs de plus que nous. Si vous demandiez à n’importe qui dans la ligue, vous sauriez qu’ils sont probablement une équipe plus physique que la nôtre. Certains des gars riaient même quand ils ne sifflaient pas de fautes », rapporte le meneur des Hawks, auteur de 38 points (13/28 dont 4/13 de loin).

« Je n’ai plus 19 ans »

Dans cette rencontre importante entre le 7e et le 9e de l’Est, le meneur, qui a récolté deux fautes personnelles de plus dans la minute qui a suivi sa technique, a obtenu 10 de ses 28 lancers-francs de sa formation (19/28), quand Paolo Banchero s’est rendu 16 fois sur la ligne (26/38 au total au Magic). Et clairement, le niveau d’engagement physique a été notable dans le dernier quart-temps.

« On aimerait que certains arbitres ne prennent pas les choses à cœur et comprennent que les gens évoluent. Je n’ai plus 19 ans. Je peux communiquer avec eux, et je l’ai fait avec beaucoup d’arbitres. J’ai l’impression que les arbitres sont réceptifs pour la plupart. Mais il y en a quelques-uns, une poignée, qui, comme ce soir, prennent les choses de façon personnelle et cela se voit à leurs décisions », dénonce Trae Young, susceptible de prendre une amende pour ce commentaire.

Là où son coach, Quin Snyder, est plus nuancé : « Il y a toujours un moment où il faut s’ajuster. Mais… on avait cinq fautes d’équipe, ils n’en avaient aucune environ à deux minutes de la fin. […] Cela étant dit, quand on joue dur dans un match physique, c’est facile pour moi de dire ça. Mais évidemment, on veut toujours garder notre sang-froid. j’ai trouvé que les gars s’étaient rassemblés dans ces moments-là et ont continué à batailler. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 51 36 40.7 33.6 85.7 0.5 2.7 3.2 11.5 2.0 1.2 4.8 0.2 23.7 Total 458 34 43.3 35.2 87.1 0.6 2.9 3.5 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.