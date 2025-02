Le 11 février, Jahlil Okafor a joué trois minutes face aux Knicks. C’est peu mais c’est beaucoup aussi. L’intérieur n’avait, en effet, plus foulé un parquet NBA depuis 1 367 jours, soit presque quatre ans, son dernier match remontant au 16 mai 2021.

C’est pourquoi ce contrat de 10 jours offert par les Pacers et cette courte séquence ont de l’importance pour lui. Ainsi que son premier entraînement ce mardi, qui fut véritablement son premier moment pour se montrer à son avantage.

« On a eu une opportunité de jouer devant les coaches donc ce fut un jour important pour moi. L’entraînement fut court, mais intense et agréable. Les gars m’ont soutenu, aidé. J’ai la sensation d’avoir fait un bon entraînement », raconte l’ancien joueur des Sixers. « Ce fut un moment dingue. Le chemin fut long pour revenir et c’est quelque chose que j’apprécie, que j’ai fêté avec ma famille. On est tous heureux de ça. »

Peut-il faire enfin sa place ?

Son premier contrat de dix jours se termine ce jeudi et, normalement, il va rester encore pour une deuxième période de dix jours. « C’est un bon gars, très talentueux. Il a fait une grosse saison avec les Mad Ants, ce qui nous donne une assurance au poste de pivot », explique Rick Carlisle. « Je suis content pour lui. Il a connu un sacré chemin pour revenir en NBA et rejouer une rencontre dans la ligue. »

Le coach des Pacers a d’ailleurs donné une consigne simple à Jahlil Okafor. « Être une grosse présence. Il m’a donné ce rôle bien précis, ce que j’apprécie. Je n’ai pas vraiment eu la chance d’avoir un coach qui me dit d’aller au rebond. C’est cool et j’espère avoir cette opportunité », confie-t-il.

Seulement, le troisième choix de la Draft 2015, limité en défense et handicapé par son profil d’intérieur « old school » qui n’a pas de shoot extérieur, peut-il vraiment s’imposer dans cette NBA actuelle ?

« Il peut s’adapter et avoir de l’impact », répond Myles Turner. « Son jeu est souvent comparé à un de mes anciens coéquipiers, Al Jefferson. Il est quelqu’un qui est très talentueux : il peut passer, marquer. Tout le monde lui reprochait sa forme physique, mais il est aussi en forme qu’un joueur de sa stature peut l’être. »

Jahlil Okafor Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 53 30 50.8 16.7 68.6 2.3 4.7 7.0 1.2 2.6 0.4 2.3 1.2 17.5 2016-17 PHL 50 23 51.4 0.0 67.1 1.6 3.2 4.8 1.2 2.4 0.4 1.8 1.0 11.8 2017-18 * All Teams 28 13 55.8 25.0 72.4 0.8 2.3 3.0 0.4 1.8 0.1 0.8 0.6 6.3 2017-18 * BRK 26 13 56.6 25.0 76.0 0.7 2.3 2.9 0.4 1.7 0.1 0.7 0.6 6.4 2017-18 * PHL 2 13 44.4 0.0 50.0 2.0 2.5 4.5 0.5 3.5 0.0 1.5 1.0 5.0 2018-19 NOP 59 16 58.6 20.0 66.3 1.4 3.3 4.7 0.7 1.6 0.3 0.9 0.7 8.2 2019-20 NOP 30 16 62.3 33.3 64.5 1.6 2.6 4.2 1.2 2.2 0.2 1.3 0.7 8.1 2020-21 DET 27 13 61.8 22.2 70.8 0.9 1.6 2.4 0.5 1.4 0.2 0.8 0.2 5.4 2024-25 IND 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 248 20 54.2 22.2 67.6 1.5 3.2 4.7 0.9 2.1 0.3 1.4 0.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.