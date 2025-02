Le MVP de la nuit | LaMelo Ball accorde le show et le « clutch »

Difficile de choisir entre Miles Bridges et LaMelo Ball comme MVP de la rencontre face aux Lakers, et on a finalement opté pour l’ancien meneur All-Star. « Ancien » car les coaches et la NBA avaient décidé de ne pas l’inviter au All-Star Game alors qu’il avait été sélectionné par le public.

Showman, le petit frère de Lonzo a confirmé face aux Lakers qu’il pouvait être « clutch » avec un « money time » de très, très grande qualité. Il y a d’abord cette action pour égaliser à 90-90. En un-contre-un face à Luka Doncic, il fait danser le Slovène avant de livrer un caviar à Mark Williams.

Puis il y a ce « floater » pour donner quatre points d’avance. C’est le même type d’action avec un « drive » en tête de raquette mais cette fois, il va au bout. Enfin, son bras ne tremble pas au moment de mettre deux lancers-francs à six secondes de la fin pour maintenir les Lakers à trois unités.

À l’arrivée, LaMelo Ball signe une perf’ à 27 points, 6 passes décisives et 5 rebonds, à 9 sur 19 aux tirs.

On était inquiet pour ses chevilles, mais son panier musclé en début de match, alors que LeBron James jouait le passage en force, a rassuré tout le monde, et lui le premier.