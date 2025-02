Une franchise WNBA à Boston poussée par… Michael Carter-Williams ?

Michael Carter-Williams de retour dans le basket professionnel… mais dans le volet business ? Qui plus est dans le basket féminin ? Selon le Boston Globe, l’ancien joueur NBA serait bien en train de préparer une offre pour lancer une franchise WNBA à Boston au sein d’un groupe d’investisseurs comprenant l’acteur Donnie Walhberg.

La maire Michelle Wu et la gouverneure du Massachusetts Maura Healey ont apporté leur soutien à l’idée de la création d’une équipe féminine. La WNBA est en pleine expansion, avec des équipes à San Francisco, Portland et Toronto qui commenceront à évoluer dans le championnat féminin dans les deux prochaines années.

« C’est dans le Massachusetts que le basket – masculin et féminin – a été inventé. Il y a ici un marché énorme et de l’enthousiasme pour une équipe WNBA. Je travaillerais avec n’importe qui pour explorer toutes les options afin que cela se produise », assure Maura Healey.

Natif de Boston

Le groupe Wahlberg/Carter-Williams, baptisé « Boston Women’s Basketball Partners », devra présenter une demande officielle de création d’une équipe, puis être approuvé par les propriétaires de la ligue, et payer des frais d’expansion. La franchise de Portland avait par exemple déboursé un droit d’expansion de 125 millions de dollars.

« En tant que fan de longue date des Boston Celtics qui a assisté à d’innombrables matchs NBA au cours de sa vie, rien ne me ferait plus plaisir que d’avoir une franchise WNBA dans la ville de Boston. J’attends avec impatience le jour où je pourrai entrer dans le Garden, avec des milliers de fans de basket parmi les plus grands (et les mieux informés) de la planète, pour encourager l’équipe WNBA de la ville de Boston », s’imagine Donnie Walhberg.

I would love to make it happen. https://t.co/qSh9u3UeUv — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) February 18, 2025

Natif de Hamilton, au nord de Boston, Michael Carter-Williams a également un lien affectif. « Je n’aimerais rien de plus que d’accueillir une équipe WNBA chez moi. Que le soleil se lève à Boston ! », réclame-t-il ainsi sur X.

Le rookie de l’année 2014 avec les Sixers, dont le dernier match NBA remonte à avril 2023 avec le Magic, n’a jamais porté le maillot des Celtics en neuf ans de carrière dans la Grande Ligue.